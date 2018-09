Ment, mint egy gőzmozdony: a szegedi Kis Máté megvédte félnehézsúlyú profi bajnoki címét

Megint jobb volt. A szegedi Kis Máté (jobbról) a nyolcadik menetben technikai KO-val verte Baranyit. Fotó: Ecsedi Ircsi

A Felix Promotion őszi első bokszgálájának fő mérkőzését a szegedi Kis Máté és a kecskeméti Baranyi Richárd vívta a félnehézsúlyú magyar bajnoki címért. A két bokszoló tavaly novemberben már találkozott egymással, és akkor Kis a nyolcadik menetben kiütötte Baranyit, aki most szeretett volna visszavágni, ám a sokkal dinamikusabb és agresszívabb riválisával nem tudott mit kezdeni. A csata ezúttal sem jutott el a kilencedik menetig, miután a nyolcadikat követően Baranyi feladta a csatát. A látványos és izgalmas párharc nyolc menetében sok szép akciót láthatott a közönség. A győztes végig többet mutatott az ökölvívásból, agresszív volt, sokat ütött, ám Baranyi kőkemény ütésekkel a közbenső menetekben fel tudott nőni a feladathoz. A végletekig elcsigázott kecskeméti végül a 8. menet után feladta az egyoldalúvá vált címmérkőzést (TKO).– Ha kívülről nem is látszott, de belül érezhető volt, az ellenfelem, Baranyi Richárd a tavaly novemberi nyolcvanhoz képest most százszázalékos állapotban volt – értékelt Kis Máté. – Ő is beletett apait, anyait ebbe a felkészülésbe, és nagyon meg akarta nyerni ezt a visszavágót. Amit lehetett, azt a munkát elvégeztem, és elhatároztam, hogy nyerek. Úgy éreztem magam, mint egy gőzmozdony vagy egy hurrikán: akárki is az ellenfél, azon átgázolok. Mindez fejben dőlt el, ahogy minden más is. A saját határaimat csak a fejem befolyásolja, én mertem nagyot álmodni, és sikerült nyernem. A jövőmön még nem igazán gondolkodtam, de szeretnék bizonyítani a nemzetközi mezőnyben is. A világ több mint ezer félnehézsúlyú bokszolójának ranglistáján az 57. helyen állok. A top ötvenben már olyan ökölvívók vannak, akiket a világ ismer. Nos, nekem is ez a célom, és az, hogy szívvel-lélekkel bebizonyítsam, milyen az igazi magyar virtus. Friss az élmény, Rácz Félixszel még nem ültünk le erről tárgyalni, viszont látja bennem a potenciált, és mindent megtesz, hogy közelebb kerüljek a világ elitjéhez. Várhatóan megint az év utolsó két hónapjának egyikében lépek ismét szorítóba. Egy nagy álom lenne, ha Szegeden, szegedi szurkolók előtt bokszolnék egy nemzetközi meccset, mondjuk egy címmérkőzést. Megint sok, hetven-nyolcvan szegedi utazott el miattam Budakalászra, és felemelő volt, amikor az egész létesítmény az én nevemet skandálta. Úgy éreztem, ha előttem lenne egy fal, azt is lebontanám.Az est másik rangos meccsén Bacskai Balázs a nyolcadik mérkőzését is megnyerte a profik között, miután egyhangú pontozással felülmúlta a dél-afrikai Nkululeko Mhlongót. Az amatőrök között Európa-bajnok magyar klasszis riválisa 22 profi meccsel a háta mögött várta az összecsapást. Mhlongo 16 győzelmet és hat vereséget számlált eddig, ezúttal viszont nem volt esélye a sikerre.