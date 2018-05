Mindent megtesznek az aranyért: Szombaton 13 órakor kezdődik a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém bajnoki döntője

Szombaton megkezdődik a K&H férfi kézilabdaliga fináléja. A MOL-PICK Szeged 13 órakor a Telekom Veszprémet fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A párharc oda-visszavágós rendszerben zajlik, így fontos lenne, hogy a PICK minél nagyobb előnyt harcoljon ki a jövő vasárnapi veszprémi meccsre. Bodó Richárd , a kékek válogatott játékosa nem játszott a Dabas és Balatonfüred elleni bajnokin, kisebb sérüléssel bajlódott.– Tényleg csak egy kisebb sérülés volt – kezdte a beszélgetést Bodó –, de az utolsó két mérkőzésünkön nem kellett pályára lépnem, így azért könnyebb volt. A tréningeken részt vettem, ettől a héttől pedig már teljes intenzitással készülök, jó érzem magam.Szegeden magabiztosan nyert a Telekom, idegenben viszont bravúros győzelmet aratott a PICK. Debrecenben, a magyarkupa-döntőben viszont a Veszprém bírta jobban a hajrát, és nyert.– Ahogyan ez a felsorolás is mutatja, minden Veszprém elleni mérkőzés teljesen más. Mindig tudnak újdonságot mutatni védekezésben, és valaki extra teljesítményt nyújt náluk. De most már mi is megérdemelnénk egy aranyérmet, viszont érezzük, hogy ezt nagyon nem adják könnyen, azonban nem adjuk fel, és mindent megteszünk érte – fogalmazott Bodó.Mivel kuparendszerű a finálé, így fontos lesz az esetleges győzelem megszerzése mellett, hogy minél nagyobb előnyt szerezzenek a szegediek a visszavágóra.– Egy tizenöt gólos különbséggel már elégedett lennék, az már megnyugtató lehetne a veszprémi visszavágóra, de viccet félretéve bármekkora szegedi győzelemnek nagyon fogok örülni. Vannak sérültjeik, de rendkívül kiélezett találkozóra és párharcra számítok.