Ne legyen cél a meglepetés: a kézilabda-válogatott szegedi játékosa, Bartók Donát értékelte az Eb-t

A szegedi Bartók Donát újoncként sem okozott csalódást az Európa-bajnokságon. Fotó: MTI

– Jólesik az elismerés, de nem enyhíti a csalódottságot, hogy nem jutottunk tovább. Igyekeztem rutinos lenni, és minél kevesebbet hibázni úgy, hogy közben megtartom a saját stílusom. Erősen és dinamikusan, nem biztonsági kézilabdát akartam játszani. Fiatal és épülő csapatunk volt, az utolsó pillanatokban sajnos még nem rendelkeztünk kellő rutinnal. Ez legjobban a Spanyolország elleni hajrában látszott.– Igen! Sok lejátszott meccsel megszerezhető ez. Rengeteget kell még dolgoznunk a csapatkohézión. Nem lebecsülve a cseheket, nem szabad kijelölnünk célul a kiugró eredményt. Sokkal boldogabb leszek, ha stabilan ott leszünk évről évre a világelitben. Ehhez sok munka vár ránk, de megvan a potenciál a csapatunkban.

– Pozitív volt minden. A csapat befogadott, nem úgy kezeltek, mint egy debütáló fiatal srácot, szuper társaság jött össze. A szurkolók fantasztikusak voltak, a dánok elleni meccs előtt elképesztő érzés volt körülbelül háromezer magyarral együtt énekelni a Himnuszt.– Maximálisan! Nem egy nyári pihenés volt, de feltöltődve álltam munkába múlt szerdán. A hétvégén már felkészülési tornán játszottunk, február nyolcadikán a Löwen ellen kezdjük a bajnokságot.– Nem lesz egyszerű dolgunk, erősek, de esély mindig van. Nem lehetetlen, az Eb-n a későbbi győztes spanyolokat is megszorongattuk. Javulnunk kell erőnlétileg, ahogy Vranjes mester is mondta. Egy ilyen párharcban jobban ki tudjuk adni magunkból a maximumot. Kedvező a sorsolás, mivel a visszavágót játsszuk itthon.– Örültem a döntésének, mert nagyon elkötelezett. Biztosítottam a támogatásomról, sok sikert kívánok neki. Aktív sportolóként sokat tett Szegedért, és azóta sportvezetőként is ezen fáradozik. Óriási lehetőség lenne a városnak, ha hozzá kerülne a „stafétabot", hiszen tudom, hogy minden tőle telhetőt megtesz majd Szegedért és a környezetéért.