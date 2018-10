Nem bírtak Máté Jánossal

További eredmények: Iváncsa–Kecskemét 2–0, Pécs–Rákosmente 1–4, Szentlőrinc–Szekszárd 2–0, Honvéd II.–Dabas 1–1,

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 9. forduló. Gyula, 250 néző.Szabó Levente (Pápai, Rideg).Alekszics – Moga, Tóth G., Farkas M., Pászka – Oláh G. (Manga M., 74.), Coroian (Zabari, 65.) – Erdei, Germán, Máté J., Cigan (Hegedűs M., 60).Popovits Pál.Krnács – Tóth J., Komáromi, Szabó Cs., Mezei – Darida, Katona – Koncz A. (Vass A., 65.), Hrabovszki, Geiger – Kecskeméti (Bódai, 65.).Szűcs Róbert.Máté J. (14., 35. – 11-esből, 48., 86. – 11-esből), Germán (45+1.).Oláh G. (40.), Moga (76.), ill. Darida (17.), Komáromi (34.), Katona (40.), Mezei (86.).Nem hagyott kétséget afelől a Szeged-Grosics Akadémia, hogy a két Csongrád megyei közül melyik a jobb passzban lévő csapat a labdarúgó NB III Közép csoportjában. A gyulai mérkőzésen a hazaiaktól Máté János remek napot fogott ki, hiszen négy gólt szerzett, ebből kétszer büntetőből talált be. A rutinos támadó immár tizenegy találatnál jár a harmadik ligában, és a kecskeméti teljesítményére még rátett, és megduplázta a duplát.– A meccs eleje nem volt könnyű, mert egy agresszív csapattal találkoztunk. Viszont az első perctől irányítottuk a mérkőzést, és szép gólokat lőttünk. A hozzáállással elégedett vagyok, de a bajnokság neheze még csak most jön.– Gratulálok a Szeged-Grosics Akadémia együttesének. Remélem, a héten be tudunk jutni a stadionba edzeni.1. Szentlőrinc 9 7 0 2 16 – 5 212. Szeged-GA. 9 6 2 1 22 – 7 203. Dunaújváros 8 6 1 1 14 – 5 194. SZEOL SC 9 5 2 2 14 – 4 175. Taksony 9 4 2 3 11 – 12 146. Iváncsa 9 4 1 4 16 – 11 137. Szekszárd 9 4 1 4 5 – 8 138. Kozármisleny 8 3 4 1 12 – 4 139. Honvéd II. 9 3 2 4 10 – 13 1110. Makó 9 3 1 5 7 – 16 1011. Kecskemét 9 2 4 3 11 – 12 1012. Dabas 9 2 3 4 8 – 14 913. Rákosmente 9 2 2 5 10 – 14 814. Pécs 9 1 3 5 7 – 14 615. Paks II. 9 1 3 5 4 – 15 616. HFC 9 0 5 4 4 – 17 5