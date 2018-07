Nem érződött a változás

Szuperliga: 2. hely. Európa- kupa: 3. hely. Bajnokok Ligája: 4. hely. Egyéni országos bajnokság: 6 érem.

Csak a legfontosabb eredményeit idéztük fel a Szegedi TE 2017–2018-as versenyszezonjának. Bár első helyet nem találunk benne, de a lista így is veretes.



A sokszoros bajnok, BL- és világkupagyőztes férfi tekecsapat a tavaly nyári átalakulást (két szerbiai világbajnok távozott Olaszországba Ernyesi Róbert és Igor Kovacsics személyében) úgy hidalta át, hogy megőrizte helyét hazánk és a világ legjobbjai között.



– Megint megvolt az esélyünk a bajnoki cím megszerzésére, de volt egy buta botlásunk, egy döntetlen Kaposvárott, és ez a pontvesztés az elsőségbe került. Az Európa- kupában dobogósok lettünk, a BL-ben pedig sokak meglepetésére bejutottunk a négy közé úgy, hogy a horvát bajnok és a rendező Bamberg ellen nem vesztettünk meccset.



A magyarkupa-bronz nekem negatív meglepetés, hiszen a papírforma alapján mi voltunk az esélyesek, az egyéni ob-n viszont a megszerezhető kilencből hat érmet elhoztunk, ez dicséretet érdemel. Nehéz év volt, tele sérüléssel, betegségekkel, és be kell ismerni, a csapaton látszódik, hogy múlik az idő – mondta Karsai Ferenc klubelnök.



Ezek után a szakember bejelentette, hogy távozik Fehér Béla és Házi Márk, bár utóbbi az ifjúságiaknál szerepelt.



– Ellenben három játékost sikerült leigazolni: egyiküket már tavaly is hívtam, ő Danóczy Richárd Győrből, aztán Brancsek János Répcelakról, Loncsárevics Adrián pedig Becséről érkezik hozzánk. És ne feledkezzünk el Ernyesi Norbiról, aki az U23-as vb-n egy arany- és egy bronzérmet szerzett immár szegedi színekben. Névadót váltunk, az Alabárdos távozása után azonban még nincs konkrét jelölt – nyilatkozta Karsai.



A csapat július 20-án kezdi meg a felkészülést az új bajnokságra.