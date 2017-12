Nem reális a vb-eredmény a válogatott szegedi szélsője szerint

Hiába a három, csoportkör során aratott győzelem, a nyolcaddöntőben a későbbi világbajnok franciák megállították a magyar női kézilabda-válogatottat, amely így története leggyengébb eredményével térhetett haza. Az okokat lehet keresni, de a szerencsével sem kötött szövetséget a vb idejére a csapat, hiszen a a torna során az első négy helyen végzett válogatott közül három is ellenfele volt - ezek mellett persze az nem volt meglepetés, hogy a gallok ellen nem sikerült nyerni, hiszen a gallok tavaly az olimpián csak a döntőben kaptak ki, az Eb-n pedig bronzérmet szereztek. Viszont az ellenük elveszített meccs a világbajnokság végét is jelentette a mieink számára, és végül a tizenötödik helyre sorolták be a magyarokat. Többek között a szlovénok is megelőztek bennünket, akik negyedikek lettek a saját csoportjukban, még ha ugyanúgy három meccset is nyertek, de rosszabb gólkülönbséggel végeztek és simán, nyolc góllal kikaptak a svédektől a nyolcaddöntőben, szemben a mi háromgólos vereségünkkel. Persze nem ez az egy hely dönt a lényeges kérdésekben, de erre mutatott rá Bódi Bernadett is.- Elég érdekesnek tartom a lebonyolítási rendszert is, hiszen egy napon kell jól játszania egy csapatnak, a nyolcaddöntőben. A csoportmeccsek tulajdonképpen lényegtelenek, egyetlen találkozó dönt el mindent, ahogy történt az az esetünkben is. Ettől függetlenül úgy gondolom, ennyi volt a csapatban, a franciák jobbak nálunk, viszont nem tartom reálisank a tizenötödik helyet - értékelte a világbajnokságot a Győri Audi ETO KC szélsője.Bódi Bernadett Kim Rasmussen szövetségi kapitány munkájáról kifejtette, megköveteli, amit szeretne a pályán látni, ő maga helyesnek is tartja az irányt, de úgy látja, még időre van szükségük ahhoz, hogy igazán azt tudják játszani, amit a kapitány kér tőlünk. - Mindenki eltérő taktikával lép pályára a klubcsapatában, nem olyan egyszerű ezt összegyúrni, ugyanakkor a fiatalok jó teljesítményt nyújtottak, ez pedig fontos lehet a jövőnk szempontjából. - tette hozzá.Bódi Bernadett és ETO-s klubtársai tíz nap pihenőt követően ismét munkába álltak, hiszen szombaton már bajnoki vár az együttesre, így a két ünnep közötti időszak sem munka és feladat nélkül telik számukra. A kecskeméti bajnokit követően januárban hat NB I-es mérkőzés mellett már egy Bukarest elleni Bajnokok Ligája-találkozó is vár Bódiékra, így szükség is volt a pihenőre, valamint a szüleivel töltött karácsonyra, amely feltölthette energiával a sűrű időszak előtt.