Nem számított országos csúcsra, de reménykedett: az úszó-ob-n 2 aranyat szerző Szilágyi Csaba remekül próbált az Eb-re

Megvan az új rekord! Fotó: MTI

A férfi úszók legrégebben fennálló nagymedencés országos magyar csúcsát döntötte meg a rövidpályás ob-n Szilágyi Csaba, aki 50 méter mellen Flaskay Mihály rekordját szárnyalta túl. Ezen- felül 100 méteren is nyert, vagyis újra duplázott, hiszen novemberben a rövidpályás bajnokságon is legyőzhetetlen volt ezeken a távokon. Kevésbé ismert a neve, mint a többi bajnoknak, hiszen tavaly nyárig szerb klubszínekben versenyzett.– Bán Sándor vezetőedzővel szeptemberben beszéltem arról, hogy vásárhelyiként indulhatnék a magyar országos bajnokságokon – nyilatkozta a magyar–szerb kettős állampolgárságú Szilágyi. – Számomra ez remek lehetőség volt, hiszen Újvidék mellett Hódmezővásárhelyen is készülhettem, és mindkét versenyt a lehető legjobb időpontban rendezték, most például az Eb-felkészülés félidejében. Kiváló próbát tarthattam a kontinensviadalra, amelyen szerb színekben indulok – mondta a NICS- HSÚVC bajnoka.Felmerül a kérdés: vajon a vásárhelyi együttműködés lehet-e hosszú távú?– Egyelőre nem beszéltünk erről. Huszonnyolc éves leszek, lassan a karrierem végéhez érek, de ha máskor is ilyen jó időpontban lesznek a magyar bajnokságok, miért is ne? Egyelőre nem tudok erre a kérdésre válaszolni, hiszen most az Európa-bajnokságra és a Mediterrán Játékokra koncentrálok, ez lesz a két fő versenyem a nyáron– árulta el Szilágyi.Visszatérve a Debrecenben rendezett országos bajnokságra: az 50 méter mellúszás 16 év után megdöntött rekordja kapcsán Szilágyi azt nyilatkozta, hogy már az is óriási dolog lenne, ha az ő csúcsa feleennyi ideig élne.– Ezzel tisztelegni akartam Flaskay Mihály előtt, hiszen anno óriási időnek számított a rekordja, akkoriban Eb-érmet ért volna. Ezzel az időeredménnyel egyébként magamat is megleptem, ugyanis egyáltalán nem számítottam rá, csak titkon reménykedtem, hogy esetleg a csúcsidő közelében leszek – zárta a beszélgetést Szilágyi Csaba.