Női vízilabda: nehéz jósolni a megyei rangadóra

A nagyon fiatal Hungerit-Szentesi VK számára kincs, de a rutinosabb Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem női vízilabdacsapatának is fontosak azok a tapasztalatok, amelyeket az UVSE, a Dunaújváros és a BVSC ellen szereznek, a Honvéd ellen pedig egyikük sikerei sem kérdésesek. Kizárásos alapon így a Csongrád megyei rangadókon dől el, hogy mi is lesz a bajnokság negyedik helyének sorsa, ezért harcol a két rivális.



A BVSC elleni bravúros győzelem és a nagyobb tapasztalat a Szegedet tenné esélyessé, mégsem mernénk jósolni, hogy mi lesz szombaton 18 órától, ekkor ugyanis a SZUE-ban újra összecsapnak a felek. A szezon eddigi két megyei derbije hozott egy nagyon izgalmas, 9–8-as Tisza-parti sikert, és egy hihetetlenül sima, 10–2-es Kurca-parti győzelmet.



Ezek után nehéz jól tippelni, hiszen mindkét együttes helytállt a nagyok ellen. A Honvéddal szemben a Szentes 11, a Szeged pedig 8 góllal nyert, de a hazai pálya és a lelkes közönség miatt talán a szegediek számítanak esélyesebbnek. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen rutinosabb társaság másfél hétig csak erre a meccsre készülhetett, és a hazaiak klasszis centere, Bujka Barbara a világliga olaszok elleni rangadóján bizonyította: kulcspillanatokban továbbra is hozza, amit várnak tőle, így most végképp az ő személye jelentheti a különbséget.