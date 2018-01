Nyugodt tavasz előtt áll a Kiskundorozsma

Három vereséggel, majd három döntetlennel indította a bajnokságot a Kiskundorozsma a labdarúgó megyei I. osztályban, azonban a gárdát az első három találkozót követően átvevő Szabó Zsolt vezetésével októberben Szentesen megszületett a szezon első győzelme is.



Ez akkora lendületet adott, hogy három további siker követte, Géczi Tiborék ezzel négymeccses győzelmi szériát építettek ki – ehhez pedig az ősz hajrájában hozzácsaptak még két saját pályán megnyert találkozót, megszilárdítva pozíciójukat a középmezőnyben.



– Három fordulót követően vettem át a csapatot Ottlik Sándortól, de velem is nehezen indult a szezon. Az első győzelemtől kezdve viszont szép, stabil teljesítményt nyújtottunk – értékelt Szabó Zsolt vezetőedző. – Masszív középcsapat szeretnénk lenni tavasszal is, egy olyan gárda, amelyik helyszíntől és ellenféltől függetlenül mindenki dolgát meg tudja nehezíteni a tavasz folyamán – tette hozzá.



A Kiskundorozsma az egyik legmagasabb átlagéletkorú gárda a megyei I. osztályban: a rutinos labdarúgók húzóemberei voltak az együttesnek, a korábbi többszörös megyeegyes gólkirály, Szőke Péter kilenc góllal segítette csapatát, de a 42 éves Kiss Attila is hatszor volt eredményes a szezon első felében.



– Két-három fiatal labdarúgót szeretnénk szerződtetni a télen, mert sebességben gyorsulnánk a tavaszra. Nagyon sokat köszönhetünk a rutinos futballistáinknak, kialakult egy olyan mag és egység, amelyre nyugodtan építkezhetünk. Jó körülmények között készülhetünk a télen, azok a fiatalok, akik reményeink szerint csatlakoznak hozzánk, sokat tanulhatnak a tapasztalt játékosainktól – fogalmazott Szabó.



A dorozsmaiak fiatalítási és csapatépítési tervéből annyi már megvalósult, hogy a 19 éves Vitos Gergő visszatér a megyébe, hiszen a korábban a Szeged 2011 utánpótlásában szereplő futballista az őszt a Bács-Kiskun megyei I. osztályú Kiskunhalasban töltötte, ám tavasszal a Kiskundorozsmában játszik.



A keret tagjai január 16-án kezdték a közös munkát, a téli felkészülés során pedig csak hazai környezetben lépnek pályára. Január 31-én az FK 1899 Szeged, február 6-án az UTC, február 10-én a Szőreg, február 14-én a Kiskunhalas, míg február 17-én a SZEOL SC U19-es csapatával játszanak felkészülési mérkőzést.