Osztrák bajnok lett és a világ legjobbjai közé vágyik a tehetséges szegedi triálos, Csizmazia Barnabás

Tudta?



A triálmotorozás akrobatikus versenyzést jelent terepen. A pálya lehet a szabadban vagy zárt térben is. A versenyzőknek a pályán,

vagyis szekciókban felépített akadályokon, így például betondarabokon, fából készült akadályokon vagy különböző méretű gumikon kell továbbhaladniuk, ez nagyon komoly technikai tudást igényel, és egyben igen veszélyes is. A motoron nincs ülés, a tapadás miatt alacsony nyomású gumikkal versenyeznek, valamint a komolyabb balesetek elkerülése miatt van egy gomb, amit ha megnyomnak, azonnal megáll a motor.

Karrierje eddigi legnagyobb sikerét érte el, és egyben sporttörténelmet is írt Csizmazia Barnabás. A 16 éves szegedi fiú ugyanis a tavalyi harmadik helyet követően 2018-ban első külföldi versenyzőként nyerte meg az idei osztrák bajnokságot szakértő kategóriában. Teljesítményéről sokat elárul, hogy mindez úgy sikerült neki, hogy bár a sógorok szinte mindent elkövettek, hogy ne tudja megnyerni a bajnokságot, a tizennégy futamból négyet is kénytelen volt kihagyni, azonban kilenc állomáson is nyerni tudott, így akkora előnyre tett szert, amit a riválisok nem tudtak behozni. Barnabás ebben az évben itthon is komoly sikert ért el, hiszen a siroki hegyi felfutó versenyen is első helyen zárt.– Idei eredményeim alapján azt gondolom, alkalmas lennék ennél még komolyabb megmérettetésekre is, ezért a környező országokban rendezett profi Európa- vagy világbajnokságokon állnék rajthoz – fogalmazott. Barnabás már ötéves kora óta motorozik, ebben nagy szerepe van korábban endurós magyar bajnok édesapjának, Csizmazia Botondnak, aki egyben az edzője is. A triálmotorozásban nem az idő számít, viszont mégis fontos, hogy a versenyzők minél hamarabb teljesítsék a szekciót, hiszen komoly koncentrációra van szükség.A tehetséges szegedi versenyző a volt téglagyár területén, saját maguk által kialakított pályán gyakorol, de mint elmondták, ez nem készít fel kellőképpen az éles helyzetekre. Éppen ezért rendszeresen edzenek Arad környékén, míg versenyezni is főképpen külföldre járnak. – Szeretnék eljutni a triálversenyzés csúcsának tekinthető, tradicionális, skóciai hatnapos versenyre – mondta céljairól Barnabás.