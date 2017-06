Pályán az utánpótlás

A SZEOL 2008-asai, hátsó sor (balról): Reményik Dániel, Sümeghy Ákos, Mahler Ádám, Pleskó Patrik, Horváth Álmos, Tóth Norman, Csanády András, Bús Nándor. Első sor: Nyers Ádám, Bagdi Timót, Karácsonyi Gábor, Karcsú József. A képről hiányzik: Kecskés Áron, Kocsik Noé, Mészáros Tamás, Udvari Milán, Papp Richárd, Ménesi Kevin, Hackler László, Kispál Csaba edző. Fotó: SZEOL SC

Véget ért a 2016–17-es gyermek kézilabda-bajnokság, amelyben 113 csapat indult. A KSZSE U11-es korcsoportja bejutott az ország legjobb nyolc csapata közé, majd ott az előkelő negyedik helyen végzett az FTC, a Győr és a Tatabánya mögött.Bozsoky Brigitta, Csamangó Nóra, Giricz Lilla, Gyömbér Brigitta, Keceli-Mészáros Renáta, Kovács Réka, Lakos Dorina Virág, Lázár Dóra, Mazán Laura, Mórocz Fanni, Németh Dorka, Simon Boglárka, Szőke Szonja, Tanács Alíz, Demeter Dorka, Simon Fruzsina, edzők: Buchholcz-Huba Dóra, Vojkovics Gyula.A klub utánpótláscsapatai sikeresen szerepeltek az Orosháza-kupán is, amelyen a KSZSE hat csapattal vett részt. Az U8A aranyérmet szerzett, miután magabiztosan győzte le a Balmazújváros csapatát a döntőben. Bronzérem jutott az U7-es, az U10 és a serdülő együttesnek, Kollár Kata, Lakos Nikolett és Mórocz Fanni korosztályuk gólkirálya lett, míg Péter Rebeka a legjobb kapus díját kapta. Felkészítő edzők: Dávidné Szőke Éva, Vojkovics Gyula, Komáromi Endre, Forgó Nikolett.A SZEOL SC 2008-as labdarúgó-korosztálya a tavalyi évhez hasonlóan az idén is megnyerte az Interligát. Az sorozatban magyar és román csapatok vesznek részt, amely egy egész éves bajnokság, és tornarendszerben zajlanak az események. Ebben bizonyult másodszor is legjobbnak a SZEOL SC U9-es csapata: 30 mérkőzésből 28-at megnyert, 237 gólt szerzett, 43-at kapott, így sikerült az élen végezni.Ugyanez a korosztály Kecskeméten vett részt a Hírös-Ép-kupán, amelyen szintén az első helyen végzett. Itt 6 mérkőzést játszott a csapat. a négy győzelem mellett két döntetlent ért el. A döntőben a Kecskemét UFC ellen 3–0-s győzelmet aratott. A torna legjobb játékosának Nyers Ádámot választották.

A 8. Danza-kupa táncversenynek Budapest adott otthont.A szegedi Fallaway Táncegyesület eredményei, szóló, gyermek II.: 6. Daróczi Ágnes; junior I.: 4. Vas Angelina; junior II.: 3. Papdi Szabina. Duók, gyermek II.: 1. Daróczi Á., Fürj Anikó; junior I.: 2. Vas A., Kürti Dorka; junior II.: 3. Papdi Sz., Hortobágyi Virág. Páros: 4. Tóth-Pósa Levente, Hajdu Henrietta; kűr: 1. Hortobágyi V., Papdi Sz.; formáció, gyermekek, latin lányformáció: 1. Fallaway (Daróczi, Fürj, Kürti, Vas); juniorok, latin lányformáció: 1. Fallaway (Papdi, Hortobágyi, Vince Petra, Környei Zsófia, Pepó Anikó); juniorok, standard vegyes formáció: 1. Fallaway (Schmidinger Olívia, Papp Dalma, Ujvári Zsófia, Tóth-Pósa Levente, Hajdu Henrietta , Papdi Szabina, Hortobágyi Virág, Vince Petra, Környei Zsófi, Pepó Anikó, Daróczi Ágnes, Fürj Anikó, Vas Angelina, Kürti Dorka); juniorok, társasági lány formáció: 1. Fallaway (Schmidinger O., Papp D., Hajdu H., Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs., Pepó A., Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D.), formációs Grand Prix: 3. Fallaway I. (Schmidinger O., Papp D., Hajdu H., Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs., Pepó A., Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D.), 5. Fallaway II. (Papdi, Hortobágyi, Vince, Környei, Pepó).A Szőke Tisza nemzetközi táncversenyen formációs viadalokat is rendeztek, amelyen a Fallaway TE kiváló eredményeket ért el.junior standard, vegyes formáció: 1. Fallaway TE Szeged (Angel’s of Whishes: Tóth-Pósa Levente, Hajdu Henrietta, Schmidinger Olívia, Kaponya Angelika, Papp Dalma, Daróczi Ágnes, Fürj Anikó, Vas Angelina, Kürti Dorka, Papdi Szabina, Hortobágyi Virág, Vince Petra, Környei Zsófia, Ujvári Zsófia; ifjúsági standard, lány kisformáció: 1. Fallaway (Soon will be: Molnár Ágnes Csilla, Németh Réka, Balog Boglárka, Óvári Kinga, Kukla Karolina, Csillag Petra, Vincze Dorka, Katona Vanessza; gyermek latin, lány kisformáció: 1. Fallaway (Fireball: Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D.); junior latin, lány kisformáció: 1. Fallaway (Rockabye: Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs., Pepó Anikó); junior latin, lány kisformáció: 3. Fallaway (Latin mix: Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs.); junior társasági táncok, lányformáció: 1. Fallaway (El Mismo: Hajdu H., Schmidinger O., Kaponya A., Papp D., Daróczi Á., Fürj A., Vas A., Kürti D., Papdi Sz., Hortobágyi V., Vince P., Környei Zs., Ujvári Zs.); ifjúsági latin, lány kisformáció: 3. Fallaway (Latin mix: Nagy Kitti, Németh R., Balog B., Óvári K., Raj Réka, Kukla K., Csillag P., Vincze D., Katona V., Molnár Á.); ifjúsági latin, lány kisformáció: 2. Fallaway (Bond Girl’s: Nagy K., Németh R., Balog B., Óvári K., Raj R., Kukla K., Csillag P., Vincze D., Katona V., Molnár Á.); kűr, duó, junior II.: 1. Fallaway (Little party: Papdi Sz., Hortobágyi V.). Felkészítő tanár: Vidovenyecz Andrea.Idén számos országos sikert értek el a szegedi Feel Good Dance Company növendékei az ország legnagyobb hiphopversenyein. Ám nemzetközi versenyen dobogós helyezéssel még nem büszkélkedhettek. Az idei szezon meghozta nekik a nemzetközi elismerést, ugyanis Csehországban, Karlovy Varyban megrendezésre került hiphop unite Európa-bajnokságon első helyezést ért el Pálinkás Réka és Pálinkás Ádám a junior duó kategóriában. A sándorfalvi születésű testvérpár az idei év összes országos pontszerző versenyén a dobogó legfelső fokára állhatott, ahogy az Európa-bajnokságon is., juniorcsoport: 7. Feel Good (Tápai Anna, Kiss Dóra, Tóth Szabina, Kozenkay Réka, Pálinkás Ádám, Pálinkás Réka); gyermekcsoport: 12. Feel Good (Tóth Boglárka, Rádóczi Mária, Gregus Lilla, Sarnyai Rebeka, Hevesi Evelin, Kupecz Gréta, Turzó Tekla).