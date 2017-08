Pontra számítanak Supka Attiláék

Bajnoki és kupameccs



A Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság első fordulójából elhalasztották a HFC II.– Deszk találkozót, amelyet ma 18 órától pótolnak.



A megyei magyar kupa 3. selejtezőkörében ma 17 órától rendezik a Foliaplast-Bordány–FK 1899 Szeged mérkőzést – a tét a négy közé jutás.

Csizmadia, Vaszicsku, Pölöskei P. – csak néhány név a Budafok keretéből, akik rutinos, NB I-et is megjárt labdarúgók, és akikre fokozottan figyelni kell.– Újra láttam biztató jeleket a Szolnok ellen, és lehetőséget arra, hogy előrelépjünk – mondta Supka Attila, a Szeged 2011-GA vezetőedzője. – Fontos, hogy pontot, pontokat szerezzünk, és ha az az akarat jellemez minket, mint legutóbb, illetve a második félidei játék előjön, meg is szerezhetjük. A keretünk a sok sérült miatt elég szűkös, Achim, Tóth G., Szabó P., Hegedűs M. és Katona M. hiányában alig van változtatási lehetőségem. A riválist rutinos játékosok alkotják, akikre figyelni kell, de ha a maximumot nyújtjuk, akkor a pontszerzés reális.Az ellenfélben két egykori szegedi is található: Harsányi Zoltán az előző idényben a SZEOL-t erősítette, míg Vladimir Veszelinov a Szeged 2011-GA-ban szerepelt másfél évig.