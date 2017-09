Racicében csapnak össze az olimpiai reménységek - 9 szegedi indul

Molnár Csenge hat számban indul Racicében. Fotó: utanpotlassport.hu

– Bár a szezon végén vagyunk, mégsem kell motiválni a lányokat, hiszen fontos versenynek tartják az orv-t – nyilatkozta a klub Facebook-oldalán Kása Péter, a lánytrió edzője. – Csenge az egész szezonban kiváló formát mutatott, így jó eredményeket várok tőle, de ő is önmagától. Bianka szezonja hosszú volt, nem is minden úgy alakult, ahogy szerette volna, de ebben egy makacs vállsérülés is hátráltatta. Tisztességgel felkészült, meglátjuk, az ellenfelek függvényében mit lehet elérni. Zsófia először indul egyest nemzetközi viadalon, neki csak szoknia kell a mezőnyt, a légkört, nincs elvárás vele szemben.

A 2003-as születésű Csanki Márk és Papp László újoncként az egyik C4 500 méteres magyar egység (2000–2002-es korosztály) tagja lesz, míg Szabó Tétény és Paragi Bence C2 1000 méteren érdekelt. Futamot halmoz majd Zombori Dominik és Kocsis Ádám, hiszen öt számban neveztek. A viadalon ma az 1000, holnap az 500, vasárnap pedig a 200 méteres futamokat rendezik meg, illetve ezeken a távokon hirdetnek győzteseket.