Roland Garros - Nadal tizenegyedszer bajnok Párizsban

A világelső Rafael Nadal 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 6:3, 6:2-re legyőzte Dominic Thiemet. A kettejük különpárharcában előzőleg 6-3-ra vezető spanyol sztár 2:0-lal kezdett, majd a ranglistán nyolcadik ellenfele egyenlített, csakhogy 5:4-nél ismét elvesztette az adogatását és ezzel együtt a szettet is. A folytatásban a mallorcai teniszező rögtön brékelt, és előnyét megtartva szűk két óra elteltével már kétjátszmás előnyben volt.



A harmadik felvonásban Nadal kétszer is ápolást kért görcsölő ujjára, de ez nem akadályozta meg abban, hogy kétszer elvegye ellenfele adogatását, és végül magabiztosan nyerjen. A találkozó 2 óra 42 percig tartott. Nadal, aki az egész torna során egy szettet vesztett, saját rekordját tovább javítva 11. alkalommal emelhette a magasba a Muskétások Kupáját, 79. tornáján diadalmaskodott, és 17. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be. Így már csak hárommal van lemaradva a GS-örökranglistát vezető Roger Federertől.