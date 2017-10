Siha Zsolt visszatér a SZEOL-hoz

Dunaújváros–SZEOL SC 3–1 (2–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 12. forduló. Dunaújváros, 150 néző. Vezette: Oláh Gábor – közepesen (Pápai, Kovács).

Dunaújváros: Vaszócsik – Zvara, Csendes, Farkas V., Karacs(Sándor, 65.) – Csehi, Dorogi, Tóth T., Szepessy

(Tapiska, 89.) – Király, Tóth Á. (Ferencz, 29.).Vezetőedző: Dobos Barna.

SZEOL SC: Prokop 6 – Ondrejó 5 (Skribek –, 72.), Rácz 6,Gajág 6, Grünvald 5 – Forró 5 (Gönczö 5, a szünetben), Kéri 5,Lévai 6, Beretka 5, Makszimovics 5 – Mihály 5 (Benkő –, 80,). Megbízott edző: Halkó Pál.

Gólszerzők: Csehi (36., 53.), Tóth T. (43.) ill. Göncző (59.).

Sárga lap: Vaszócsik (59.), Szepessy (70.), Sándor (81.), ill. Forró (44.), Gajág (60.), Grünvald (84.), Göncző (88.).



Két hete derült ki, hogy hiába a SZEOL SC remek kezdése a labdarúgó NB III Közép csoportjában, a szegedi együttestől távozik Siha Zsolt vezetőedző. Az elmúlt két fordulóban megbízott trénerként Halkó Pál ügyvezető ült a kispadra, de mától már újra Siha lesz a kék-feketék trénere. Információink szerint a visszatérés hátterében az áll, hogy a klubnál tulajdonosváltás lesz.



A hétvége másik fontos történése a SZEOL SC veresége, a csapat Dunaújvárosban 3–1-re kapott ki. Pedig a meccs kiválóan indult, már ami a lehetőségeket illeti, a szegediek ugyanis sorra dolgozták ki a nagy helyzeteket, de egyiket sem értékesítették.



Ahogy ilyenkor lenni szokott: egy vitatott szöglet után vezetést szereztek a hazaiak. Lélektanilag fontos pillanatokban jöttek a további gólok, hiszen Tóth Tibor az első félidő végén növelte a különbséget, majd Csehi Tamás a második játékrész elején második találatát is megszerezte.



Gönczö László – aki a félidőben állt be – még az 59. percben szépített egy lapos lökettel. Ezután sem unatkoztak a nézők, sorra alakultak ki a helyzetek és ziccerek, de nem történt változás.



Halkó Pál: – Az első fél órában nagyon sok helyzetet hagytunk ki, majd könnyelműségből kaptunk gólt. Még 3–0 után is megvoltak a lehetőségeink, így azt kell mondjam, mi nyertük meg a meccset a Dunaújvárosnak.



További eredmények: Kozármisleny–Vecsés 2–0, Szekszárd–Szentlőrinc 2–0, Rákosmente–Honvéd II. 3–1, Tiszakécske–Paks II. 3–2.



A bajnokság állása

1. Tiszakécske 12 8 2 2 31 – 19 26

2. Pécs 12 8 1 3 29 – 11 25

3. Dunaújváros 12 8 1 3 23 – 16 25

4. SZEOL SC 12 8 0 4 13 – 10 24

5. Dabas 12 7 3 2 25 – 14 24

6. Iváncsa 12 7 1 4 21 – 18 22

7. Paks II. 12 6 1 5 20 – 19 19

8. Szekszárd 12 5 4 3 17 – 12 19

9. Szentlőrinc 12 6 0 6 19 – 19 18

10. Kozármisleny 12 5 1 6 14 – 17 16

11. Rákosmente 12 4 2 6 16 – 18 14

12. Honvéd II. 12 3 2 7 13 – 17 11

13. Mórahalom 12 2 4 6 17 – 20 10

14. HFC 12 1 5 6 11 – 24 8

15. Vecsés 12 1 4 7 9 – 23 7

16. Makó 12 0 3 9 7 – 28 3