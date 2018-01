Sikerrel kezdték a munkát - Bemutatjuk a 31. Kék Mókus-kupa győzteseit, 1. rész: SZEOL SC

Az elsők. A klubcsapatok teremtornáját az NB III-as SZEOL SC nyerte. Fotó: Frank Yvette

A korábbi, két nagypályás torna sikerén felbuzdulva döntött úgy lapunk, a Délmagyarország és az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. segítségével teremben is megszervezi a szegedi klubcsapatok kispályás labdarúgókupáját. Az ötlet bevált, hiszen miközben az első győztes az esélyeknek megfelelően az NB III-as SZEOL SC lett, addig olyan kis csapatok is megmutatták magukat és részsikereket értek el, mint a Gyálarét vagy a Szőreg.– Jó így elkezdeni a felkészülést, hiszen nekünk voltaképpen ez volt a rávezetés – mondta a siker után Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője. – Szerettem volna fiatalabb csapattal elindulni, és több ifistát is játszatni, de biztos akadt olyan köztük, aki azért nem jött el, mert vasárnap reggel a Mars térre kellett mennie vásárolni... Ekkora kupát még nem nyertünk. Az év ezen időszakában tökéletesen beleillett az esemény a programunkba.A negyeddöntőbe jutott nyolc csapat között volt öt megyei I. és egy megyei III. osztályú, valamint az NB III-as SZEOL SC mellett az NB II-es Szeged 2011-GA az ifjúsági együttesét nevezte kiegészülve a felnőttek között már többször szerepet kapott Kasuba Dániellel.

– Sok kis játékot játszunk az edzéseken, ezért egyáltalán nem áll távol a csapat labdarúgóitól a teremfutball és a kisebb pálya – nyilatkozta Siha. – Azért nem szerethetik az edzők ezt a téli kiegészítő mozgást, mert benne van a sérülésveszély, de ennyi erővel bárhol elérheti a játékost a baj. Talán még annyi lehet a gond, ha egy nap több meccs van, és közte hatalmas az időeltolódás.A SZEOL SC holnap 16.30-kor a Felső Tisza-parti stadionban kezdi meg a felkészülést. Január 27-én Mórahalmon, 31-én Hódmezővásárhelyen, február 3-án Makón vendégeskedik a SZEOL SC, amely február 7-én a Kiskunfélegyházát, 10-én a Jánoshalmát fogadja, a bajnoki folytatás előtti főpróbát pedig február 24-én 14 órától Mórahalmon tartja.