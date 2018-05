Szeged 2011 GA: Elég a rossz emlékekből!

Tovább tart a Szeged 2011-Grosics Akadémia sorozata – mondhatjuk, mindkettő. A Merkantil Bank labdarúgó NB II-ben szereplő együttes immár 11 mérkőzés óta veretlen, ezalatt 17 pontot szerzett, ám e remek eredménysor ellenére sem tud ellépni a kieső helyek egyikéről.



– Ez a hosszú széria szép dolog, nem lehet elmenni mellette szó nélkül. De a 2–0-s győzelem nagyon fontos volt a Zalagerszeg ellen. Nem foglalkoztunk eddig sem a többi eredménnyel, ezután sem tesszük, a lényeg, hogy minél többször megszerezzük a három pontot – mondta a Szeged 2011-Grosics Akadémia csapatkapitánya, Farkas Márk.



– A mi kezünkben van a bennmaradás lehetősége, mi tudunk a legtöbbet tenni érte, és az a célunk, hogy a kilenc pontból a lehető legtöbbet szerezzük meg. Az előző kiírásban 37 ponttal bent lehetett maradni, most meg már látszik, hogy a 39 is kevés lesz. De nincs letargia, nincs szomorkodás, és a mesterrel, Goran Kopunoviccsal együtt azon vagyunk, hogy jó legyen a hangulat a csapat körül. Nem dőlt el semmi, nagyon szoros a tabella vége, és még bármi lehet.



A Szeged 2011-GA vasárnap 17 órától Kisvárdán szerepel.



– Én már nagyon régóta itt vagyok, és az emlékezetes, 2013-as szegedi osztályozó óta csak kellemetlen emlékem van a Kisvárdáról. Így nagyon nagy öröm és boldogság lenne nekem és a klubnak is, ha éppen most tudnánk győzni ellenük – nyilatkozta a klubot immár öt és fél éve erősítő Farkas. – Nyilván hazai pályán szeretnének ünnepelni, ezért otthon akarják a feljutáshoz szükséges minimum egy pontot megszerezni.