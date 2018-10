Szegedre jön a bajnok, megyei derbi Budapesten - Sorsoltak a női és férfi vízilabda magyar kupában

Készülhet a B-közép. A szegedi szurkolók otthon láthatnak kupameccseket, a bajnoki címvédő Fradi is érkezik. Fotó: Frank Yvette

Régiónk OB I-es együttesei (Hungerit-Szentesi VK, Szeged SZTE, Metalcom-Szentes) mellett az OB I/B-ben szereplő Szegedi Férfi Vízilabdacsapat is vállalta a szereplést, sőt, a férfiküzdelmek egyik csoportkörének házigazdája is lesz az újszegedi sportuszodában. A találkozókat október 27-én és 28-án rendezik. Három helyszínen, két nap alatt összesen tizenegy mérkőzésen lesznek érdekeltek a Csongrád megyei klubok.A női egyesületeinkre két-két meccs vár a Honvéd otthonában, köztük az egymás elleni megyei derbivel, amely akár sorsdöntő is lehet, hiszen a hármas csoportból csak az utolsó helyezett esik ki, a többiek a negyeddöntőbe jutnak, ebben a körben csatlakozik a küzdelmekhez az OB I előző kiírásának három dobogósa (UVSE, Dunaújváros, BVSC).A legtöbb találkozó a Metalcom-Szentesre vár, hiszen az egri csoportkör lesz az egyetlen, ahol öt csapat is megmérkőzik egymással. A házigazda szegediekre három összecsapás vár, nem is akármilyen ellenfelekkel: a Tisza-partiak számára nagy megtiszteltetés, hogy a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadhatják, de nívós ellenfél az Eurokupában tavasszal elődöntőig menetelő Miskolc is, de a Tatabánya ellen sem kell külön motiváció, hiszen e csapattal játszották a legszorosabb bajnokijukat az előző, nyeretlen OB I-es szezonban. A férfi csoportokból két-két csapat jut a negyeddöntőbe.OSC, BVSC, Pécs, UVSE;Szolnok, Honvéd, Kaposvár, Vasas;Eger, Debrecen, KSI, Metalcom-Szentes, Szombathely;FTC, Miskolc, Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, Tatabánya.FTC, III. kerület, Tatabánya, Eger;Szeged, Honvéd, Hungerit-Szentesi VK.