Többet is kihozhattak volna az őszből a vásárhelyi fiatalok

A HFC II. felkészülési programja:

január 20., szombat 10.00 HFC II. - Szőregi RSE. Január 27., szombat 13.00 HFC II. - Mezőhegyesi FC. Január 31., szerda 18.00 Mezőhegyesi FC - HFC II. Február 3., szombat 10.00 HFC II. - Szentesi Kinizsi SZITE. Február 10., szombat 10.00 Szentesi Kinizsi SZITE - HFC II. Február 21., szerda 18.00 HFC II. - Tiszasziget.

Hullámzóan teljesített a Hódmezővásárhelyi FC II. a Csongrád megyei I. osztály őszi idényében: az öt veresége közül az algyői volt a legsúlyosabb (3-0), de ezen a találkozón a 37. perctől emberhátrányban futballozott az együttes, amely viszont a legtöbb gólt érte el a bajnokságban - a Zsombónak például hetet hintett a vásárhelyi "fakó". A HFC fiataljai számára ugyanakkor még szebb lehetett volna az ősz, de több találkozón hiába álltak közel a győzelemhez, nem sikerült begyűjteni a három pontot.- A tavalyi csapatunk edzéslátogatottsága elmaradt a kívánttól, ezért nyáron ezen emeltünk. Az NB III-as ifibajnok csapatunkat indítottuk el a megyei I. osztályban, a keretet kiegészítették azok a fiatalok, akik a klub első csapatával edzenek. Az ősz javarészt a beilleszkedéssel és a megyei I. osztály légkörének megszokásával telt, a télen azon leszünk, hogy kijavítsuk a hibáinkat és önbizalmat szerezzenek a játékosaink. - fogalmazott lapunknak Vinnai István, aki Bacsa Zsolttal közösen vezeti a HFC II.-t.Szereplésük okairól kifejtette, egyrészt a fiatal játékosokkal szemben a játékvezetők másképp bántak, mint a rutinosabb futballistákkal, ráadásul mivel támadó szellemben játszottak, ezért kevesebb hangsúlyt fektettek a védekezésre - mindez meg is látszik a kapott gólok számán, hiszen az első nyolc csapat közül a HFC II. kapta a legtöbb találatot. - Előfordult, hogy 2001-es születésű játékos is volt a keretben. Az utánpótlás-nevelés egyik alappillére, hogy egy-két játékost eljuttassunk magasabb osztályba. Akik elkerültek, már kezdik bontogatni a szárnyaikat, mint a Debrecenben játszó Sós Bence, vagy a Csákvárban futballozó Gajda Márkó. Ez persze nem jelenti azt, hogy akik itt maradtak, tehetségtelenebbek lennének, csak valószínű, hogy később érnek be. - mondta Vinnai István.A vásárhelyi második csapat edzője szeretné, ha csapata az első hat között végezne, de kollégájával mindig a győzelemre törekednek, így titkon egy dobogós helyezést sem tart elképzelhetetlennek. A HFC fiataljai már elkezdték a felkészülést, amely során heti öt edzésen vesznek részt, de azok a kerettagok, akik az Eötvös József Szakgimnáziumban tanulnak, ők heti hétszer is tréningezhetnek. A sikeres felkészüléshez minden feltétel adott a vásárhelyi sporttelepen, az első edzőmeccsen pedig már túl is van a csapat, ahol 45 percig tisztesen helytállt a csapat a HFC első együttesével szemben, de a második félidő már a játékosok teszteléséről szólt, így 7-0 lett a vége. A HFC II.-nél továbbra is a fiatalok kapnak lehetőséget, érkező csupán olyan labdarúgó lehet, aki az NB III-asoktól kerül egy-egy meccsre a második csapathoz, de mint Vinnai István megjegyezte, az ősszel sem volt rá példa, hogy olyan játékos játsszon vissza, aki 90 percet eltöltött volna az első keret valamelyik meccsén.