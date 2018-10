Új becenév: Charter Sego

Jön az első magyar rangadó



Holnap 18.30-kor a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a K&H ligában hazai pályán szerepel. A magyar bajnok a Tatabánya együttesét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Az idei szezon első magyar bajnoki rangadója következik, az elmúlt bajnokság aranyérmese, a Szeged a bronzérmes egykori Bányászt látja vendégül. A meccset az M4 Sport tévé élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik róla.

Önkívületben. Marin Sego az utóbbi hetekben a hajrában bemutatott védésekkel fontos pontokhoz segítette együttesét. Fotó: Kocsis Aliz

– Ösztönösen jött a védés, talán kicsit fel is hergeltem előtte magam, mert egy biztos meccset tettünk izgalmassá. Persze boldog vagyok, hogy nyertünk, de nem felhőtlenül, mert ennél több kell ahhoz, hogy végre simán nyerjünk.– Ez a dolog, ami boldoggá tesz engem és a csapatot. Az elmúlt három meccsen nem játszottunk még jól, de így is van hat pontunk, veretlenek vagyunk. Ha még jobban összeállunk, akkor még eredményesebbek leszünk, ebben hiszek, és ezt tudom.– Az első 30 percben nagyon jól játszottunk, sőt, kitűnően ment minden. Jól védekeztünk, könnyű gólokat szereztünk. Csak az utolsó 15 perc volt nagyon gyenge. Ezt kell gyorsan kijavítanunk, sokkal koncentráltabbá válnunk.– Azt mondták a többiek, hogy most már Charter Segónak becéznek majd. Megtörtem egy átkot, így mindenki így szólított a meccs után. Azért így utazni sokkal jobb és kellemesebb, már este otthon lehetek a családomnál.– A meccs után egyből beszéltünk, gratuláltak nekem és a csapatnak is. De sok üzenetet kapok a barátaimtól Medugorjéból, mert már ott is sokan szurkolnak a MOL-PICK Szegednek.