Útinapló: Kristianstadban edzett a MOL-Pick Szeged

18 órától edz a MOL-PICK Szeged, azonban nem a csodaszép Arénában, mert a holnapi meccsre éppen most építik a pályát. Egy bemelegítőcsarnokban csiszolja a taktikát a Pastor-csapat. "Abban a sok vonalas teremben tréningezünk majd!" - mondta Marko Krivokapics, a PICK másodedzője. Tényleg annyi vonal van a pályán, mint egy kisgyerek irkafirkáján.Szerencsére mindenki rendben, így teljes intenzitással tréningezik a csapat. A délelőtt látott hazai játékot játssza a támadócsapat, vele szemben pedig védekezik az a fal, amely minden bizonnyal kezd majd a BL-meccsen. Miközben megy a taktika tökéletesítése, addig a másik oldalt Nenad Damjanovics kapusedző előbb Marin Segóval, majd José Manuel Sierrával edz külön. A csapat másfél órás foglalkozáson vesz részt, vasárnap még lesz egy közös taktikai értekezlet, viszont nem vezényel edzést a spanyol szakember.Már sok-sok szegedi szurkoló megérkezett, többen ma Koppenhága és Malmö városát fedezték fel. Többen lesznek olyanok is vasárnap 19 órakor a lelátón, akik Svédországban dolgoznak, így 60 MOL-PICK Szeged szurkoló biztatja majd a csapatot.

Pastor edző taktikai értekezletet tartott.

A csapat egy közel 40 perces taktikai megbeszélésen vett részt. Juan Carlos Pastor vezetőedző a Kristianstad-Vardar meccset elemezte közösen a játékosokkal, és hívta fel a figyelmet, hogy mi a svéd bajnok erőssége, mire kell figyelni védekezésben, kinek hová kell helyezkednie. A spanyol mester többször is kérdezett, hogy mi a helyes mód, hogy sikerüljön semlegesíteni az IFK támadásait, amire minden szegedi játékos jól válaszolt. Ezután ebéd, majd újabb pihenő következik, 17.45-kor indult a MOL-PICK Szeged a Kristianstad Arénába, amely 5 percre található a Quality Hoteltől.

Csendes, nyugodt kisváros Kristianstad. Semmi feszültség. Igaz, ez jellemző a svédekre, hogy igazán nem stresszelik magukat semmin sem. A boltok már karácsonyi lázban, és a helyiek már vásárlási lázban égnek, bizony nem egy üzlet dugig megtelt. Skandináviában megszokott, hogy ablakokban lámpák égnek, és mindegyikben található egy. Most az ünnepek közeledtével karácsonyi fények vették át a főszerepet. A köd továbbra is megmaradt. Néhányan a csapatból sétáltak egyet, Juan Carlos Pastor vezetőedző, Marko Krivokapics másodedző és Szögi Nándor operazív igazgató is tett egy kört. Bánhidi Bence és Bodó Richárd is kimerészkedett, a kabátra nagy szükség volt, hiszen hideg a levegő.Ködös reggelre - amint halljuk, otthon sem jobb a helyzet - ébredt a MOL-PICK Szeged Kristianstadban. Nem volt mindenkinek zökkenőmentes az éjszakája, mert több szobában is hideg volt. Zubai Szabolcs elárulta - Thiagus Petrus lábfejsérülés miatt nem jött, Pedro kimaradt a keretből -, hogy amikor a magyar válogatottal ebben a szállodában laktak, akkor négy nap alatt hétszer cseréltek szobát, éppen a hideg miatt. Természetesen a szegedi vezetők jelezték, hogy gondok akadtak, a hotel munkatársai orvosolják a problémát.Mario Sostaric napja viszont sok-sok öleléssel indult, a szlovén szélső ma ünnepli 25. születésnapját, ezért köszöntötték a társak.12.30-kor közös videózás szerepel, este lesz edzés, 18 órakor egy másfél órás foglalkozást vezényel Juan Carlos Pastor.

Minden rendben alakult az úton, így késés nélkül, pénteken 23.30-kor szerencsésen megérkezett Svédországba, Kristianstadba a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A magyar együttes vasárnap 19 órakor a svéd bajnok IFK ellen csatázik.15.30-kor indult a PICK-busz az újszegedi sportcsarnok elől, majd a Liszt Ferenc reptérről Koppenhágába repült a társaság. Amikor földet ért a gép a dán fővárosban, akkor a személyzet külön köszöntötte a magyar csapatot, és sok sikert kívánt a Bajnokok Ligájában. Taps járt érte a szegedi játékosoktól.Másfél órás buszozás után érkezett meg a PICK a 60 ezres városba, ahol 2013 óta rendszeresen feltűnik, immár negyedik alkalommal csap majd össze a környék legnépszerűbb csapatával, az IFK Kristianstaddal.A meccs vasárnap lesz, mivel szombaton bonyolult lett volna utazni, ezért jött el egy nappal hamarabb a Pastor-alakulat. Szombaton videózás, majd edzés szerepel a programban.