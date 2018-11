Változás az élen: gólgazdag meccseket játszottak a kispályás labdarúgó-bajnokságban

Nem bírt egymással a Focé és a HQ Team a riválisok örömére a Saller-ligában, így élre állt a Gumisziget. Az ünnepek miatt a KÉSZ-ligában nem rendeztek mérkőzéseket.



A Szkíta-Sport-ligában a Fődigiliszták FC 3–2-es győzelme azt jelentette, hogy a Kapufa FC-nek a 100%-os mérlege mellett az első helyről is le kellett mondania a SZOTE Football Team javára.



A Saller-ligában a Focé–HQ Team összecsapás 2–2-es eredménnyel zárult, ez pedig azt jelentette, hogy a Gumisziget győzelmével átvette a vezetést, az Újvárosnak pedig a HQ Teamet megelőzve sikerült feljönnie a harmadik helyre.



A KÉSZ-liga nyolcadik fordulós találkozóit november 29-én pótolják.



További részletek elérhetők a szegedkispalyas.hu oldalon és az MLSZ adatbankjában.



Eredmények, 8. forduló, Szkíta-Sport-liga: AS Kóma–Salaplast Ultrasparc 5–0, Suncity all stars–Pizzamonster 5–2, Nabukodonozor–Focé II 3–1, SZOTE Football Team–Etil Alakulat 9–0, Fődigiliszták FC–Kapufa FC 3–2, Pindúrpandúrok–Old Boys 0–8. Saller-liga: HQ

Team–Focé 2–2, Econyomik–Goool Parádé 2–3, Lelkes Amatőrök–Újváros 0–12, Jate Klub–Gumisziget 4–8.