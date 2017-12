A jogerős ítélet végrehajtását várják az Újpest FC-től a címervitában

A IV. kerületi jegyzőt arról kérdezték kedden az M1 aktuális csatornán, hogy az elsőfokú döntéssel szemben pénteken a másodfokú bíróság - az önkormányzat részbeni tulajdonában álló - Újpesti Torna Egyletnek adott igazat az Újpest FC-vel szemben indított személyiségi jogi perben, amelyet az utóbbi által bevezetett új címer miatt indított az UTE.



Tahon Róbert elmondta: örülnek annak, hogy a Fővárosi Ítélőtábla nekik adott igazat, de szomorúak, hogy perre kellett vinni a címerügyet. Hozzátette: úgy gondolják, egy ilyen nagy múltú klubhoz méltatlan, és picit komikus is lehet a külső szemlélőnek, hogy "tulajdonképpen magunk ellen kell pereskedni". De nem volt más választásuk, mert a szurkolótábor elsöprő többsége, több mint kilencven százaléka a régi címer mellett voksolt minden, ezzel kapcsolatos felmérésen - fogalmazott.



Hangsúlyozta: várják az Újpest FC pozitív döntését és nyitottak leülni a tárgyalóasztalhoz. Minden egyéb dologban az az érdeke az UTE-nak és azt gondolják, az Újpest FC-nek is, hogy együtt dolgozzanak az újpesti labdarúgásért - tette hozzá.



A jegyző kitért arra is, hogy az ítélet megszületése óta nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak az ország minden pontjáról, a teljes szurkolótábor üdvözölte a döntést.