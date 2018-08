Evezős Eb: ötödik lett a magyar könnyűsúlyú négypárevezős

A magyar csapat rajtja nem sikerült jól, de a folytatásban megelőzte a norvég hajót, a 2000 méteres táv háromnegyedénél úgy tűnt, a bronzéremre is lehet esélye, de a csehek, a hollandok és az oroszok jobban hajráztak. A könnyűsúlyú egypárevezősök között éremesélyes Galambos Péter magabiztosan, második helyezettként jutott középdöntőjéből a vasárnapi A döntőbe. A Vác Városi Evezős Club sportolója a futam után elmondta, ahogyan tervezte, a rajt után némileg meg tudott lépni ellenfeleitől, és jó ritmusban teljesítette a távot.



Hozzátette, kisebb megfázása ellenére jó erőben érzi magát, és bizakodva várja a döntőt. Az Európai Egyetemi Játékokat júliusban megnyerő Polivka Dóra, Krémer Eszter kormányos nélküli kettes a B döntőben második lett a lengyelek mögött és a szerbek előtt, így összességében a nyolcadik helyen végzett. A páros tagjai ezúttal is elégedetten nyilatkoztak, mert mint mondták, kihozták magukból a maximumot, és érzik, hogy nem jelentős a lemaradásuk az élmezőnyhöz képest. Az Európa-bajnokságon szombaton és vasárnap is 9-9 A döntőre kerül sor, vagyis 18 versenyszámban hirdetnek győztest. A mezőnyt 32 ország több mint 500 evezőse alkotja. Vasárnap a magyarok közül Galambos mellett Papp Gergely lesz érdekelt a Glasgow-hoz közeli Hamilton mellett fekvő Strathclyde-tavon, aki a normálsúlyú egypárevezősök C döntőjében (13-18. hely) szerepel majd. A kormányos kettesben tavaly világbajnok Simon Béla, Juhász Adrián duó a kormányos nélküli kettesek mezőnyében a 15. helyen végzett pénteken. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: az evezésen kívül a vizes sportágak, a golf, a triatlon, a kerékpár és a torna kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékén.