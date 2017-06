Roland Garros - Nadal tizedszer bajnok

Eredmény, döntő: férfiak:



Rafael Nadal (spanyol, 4.)-Stan Wawrinka (svájci, 3.) 6:2, 6:3, 6:1



A 31 éves Nadal történelmi tettre készült tizedik Roland Garros-diadalával, korábban ugyanis a profik 1968-as beengedése óta senki sem nyert meg tízszer egy Grand Slam-tornát. A legendás Martina Navratilova 1978 és 1990 között kilencszer diadalmaskodott Wimbledonban. A párizsi fináléban 1969 óta először két 30 év feletti játékos csapott össze, s a győztes jutalma - a Muskátésok Kupája mellett - a második hely volt a következő világranglistán.



A 72 torna- és 14 GS-győzelemnél tartó spanyol sztár még szettet sem vesztett az idei Garroson - sőt, eddig hat meccsén összesen csak 29 gémet vesztett el -, és hihetetlen, 78/2-es győzelmi mérleggel büszkélkedhetett a párizsi salakon. A 32 éves Wawrinka ugyanakkor 79 vesztett játéknál járt, közel öt órával többet töltött a pályán, és mindkét elbukott szettje az Andy Murray elleni elődöntőhöz kapcsolódott. A 2015-ös bajnok svájci 16 trófeát gyűjtött, és mindhárom eddigi Grand Slam-döntőjét megnyerte úgy, hogy az aktuális világelsőt verte meg a fináléban. Mindkét játékos idegesen, sok rontással kezdte a döntőt, majd 2:2 után az elbizonytalanodó Wawrinka elvesztette az adogatását. Az erőre kapó mallorcai teniszező meg sem állt 5:2-ig, aztán ismét brékelt, így 44 perc elteltével szettelőnyhöz jutott.



A játszma utolsó 20 pontjából 14-et Nadal nyert meg. A folytatásban a spanyol egy fokozattal feljebb kapcsolt, döbbenetes ütéseket mutatott be, a lausanne-i játékos pedig nem tudta tartani a tempót. A 40 perces második felvonásban Wawrinkának voltak felvillanásai, de nem tudott közelebb kerülni a szett során három rontott ütést bemutató Nadalhoz, és a végén elkeseredésében az ütőjét is összetörte. A harmadik játszma rögtön Nadal-brékkel indult, majd 3:1 után ismét elvette az egyre kedvetlenebbül küzdő svájci szerváját, onnantól pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.



A találkozó - melyen Wawrinka mindössze egy bréklabdáig jutott - 2 óra 5 percig tartott. Az idei Roland Garroson szettet sem vesztő mallorcai játékos pályafutása 73. tornáját nyerte meg, és 15. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte be. A GS-örökranglistán ezzel megelőzte Pete Samprast, és már csak a 18 serleggel csúcstartó Roger Federer van előtte. A párizsi salakon immár 79/2-es győzelmi mérleggel büszkélkedhet, és egyeduralmát jelzi, hogy a profik 1968-as beengedése óta ő az első, aki tízszer megnyert egy Grand Slam-tornát. Hétfőtől Nadal feljön az ATP-világranglista második helyére a brit Andy Murray mögé.



Az elmúlt tíz év férfi döntői: 2007: Nadal (spanyol)-Federer (svájci) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2008: Nadal-Federer 6:1, 6:3, 6:0 2009: Federer-Söderling (svéd) 6:1, 7:6 (7-1), 6:4 2010: Nadal-Söderling 6:4, 6:2, 6:4 2011: Nadal-Federer 7:5, 7:6 (7-3), 5:7, 6:1 2012: Nadal-Djokovic (szerb) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013: Nadal-Ferrer (spanyol) 6:3, 6:2, 6:3 2014: Nadal-Djokovic 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2015: Wawrinka (svájci)-Djokovic 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2016: Djokovic-Murray (brit) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 2017: Nadal-Wawrinka 6:2, 6:3, 6:1.