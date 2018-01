Van, aki már nagyon biztos a New England címvédésében

A vasárnapról hétfőre virradó hajnalon, 0.30-kor kezdődő New England Patriots - Philadelphia Eagles mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítés formájában számol be!

Ahogy arról korábban is írtunk, a New England Patriots címvédésére jóval nagyobb esély mutatkozik, mintsem arra, hogy a Philadelphia Eagles nyerje a Super Bowl-t - egy amerikai egyetemista viszont ebben annyira biztos, hogy hátára is tetováltatta ezt. A Patriots eddig ötször nyert, az öt döntőt jelölő dátum mellett azonban az ötvenkettedik finálé is felkerült Eddie Ferrini hátára. Arra kérdésre, hogy mi lesz, ha mégsem nyer a Patriots, csak annyit mondott: jövőre csak egy vonás kell mögé, mert ha most nem, a következő évben biztos megnyeri a Pats.Aki viszont nem csak a végső győztes kilétére szeretne fogadni, az olyan dolgokra is tehet fel pénzt, mint például az, hogy mennyi ideig énekli Pink az amerikai himnuszt a kezdőrúgás előtt. A döntő időtartam a 120 másodperc lehet a szakértők szerint, átlagosan egyébként 118 másodpercig szokott tartani, mire befejezi az akutális sztár az amerikai himnuszt, viszont a CBS Sports munkatársai csendben azt is megjegyezték, Pink nem az a kapkodós fajta, átlagban négy perces számai vannak.Na de vissza a focihoz: egy évvel ez előtt Alshon Jeffery azt mondta, megnyerjük a Super Bowl-t jövőre. Csak hogy Jeffery tavaly még a Chicago Bearsben futballozott, azt viszont nem határozta meg, hogy kire vonatkozik a többes szám használata, majd aláírt az Eagles-hez. Egészen közel jár az ígéretéhez, ehhez már "csak" a Patriots-ot kell legyőzni a döntőben. Azt a Patriots-ot, amely még Bill Belichick vezetőedző irányítása alatt sosem szerzett pontot a Super Bowl-ok első negyedében. Az általában az újságírókat igen könnyen leszerelő Belichick erre is csak annyit mondott: "Minden meccsen pontokat akarunk szerezni. Tudom, hogy ezt nehéz megérteni."A végére még egy "átigazolót" hagytunk: Chris Long ugyan a kutyás maszkkal hihetetlen népszerűségre tett szert, viszont ha csapatához nem is, elvéhez hű maradt. Tavaly még a Patriotsban játszott, idén viszont már az Eagles-t erősíti, és ahogyan tavaly, most is elmondta: ha csapata nyer, akkor ő nem vesz részt a Fehér Házban tett látogatáson, ugyanis nem ért egyet Donald Trump amerikai elnök politikájával. Tavaly ki is hagyta a látogatást, idén viszont volt csapatát kell megakadályoznia a címvédésben ehhez.