Vizes vb - 4. versenynap: győzelemmel kezdett a magyar férfi vízilabda-válogatott - fotók

6:10 Märcz Tamás: Voltak embert próbáló pillanatok a felkészülésben



Voltak embert próbáló pillanatok a felkészülés során, amikor ki kellett találnunk, hogyan hozzunk ki még jobbat egy adott játékosból - mondta a Budapesten zajló vizes világbajnoksággal kapcsolatban a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Nemzetnek.



Märcz Tamás a lap hétfői számában megjelent interjúban hozzátette, ezek a szituációk pontosan megmutatják az edzőről is, hogy pedagógiailag alkalmas-e a feladatára.



A felkészülés úgy haladt, ahogy szerette volna, a csapat profi módon áll a munkához, első szóra megcsinálják, amit kér - összegezte.



A magyar válogatott az ausztrálokkal játszik először. Róluk Märcz Tamás azt mondta: mindig nehéz ellenük játszani, mert jól lőnek, erősek és remekül úsznak. "Ami az elmúlt évtizedekben hiányzott náluk, az egy kiemelkedő európai edző. Néhány éve már ez is megvan a horvát Elvis Fatovic személyében."



A csoport további szereplőire kitérve úgy fogalmazott, az olaszok nagyon jó csapattal érkeznek, gyorsak, dinamikusak, évek óta szisztematikusan építgetik a csapatukat Alessandro Campagna vezetésével, és az utóbbi években rendre éremközelben voltak. "Ráadásul úgy cserélgetik a játékosokat a keretben, hogy folyamatosan fiatalok tudnak maradni, ez jelzi az utánpótlásuk erejét is."



A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint "a franciák sem fekete lovak", kint voltak a riói olimpián, nincs rossz csapatuk, és elég jók a játékosaik, például a Szolnokban játszó Ugo Crousillat.

11:20 Nem jutott döntőbe a Kormos, Fazekas-Gondos páros



Nem jutott be a női szinkronműugrás döntőjébe a Kormos Villő, Fazekas-Gondos Flóra páros a 17. vizes világbajnokságon hétfőn.



A Duna Arénában rendezett délelőtti selejtezőben a magyar kettős, amely az idei Eb-n hetedik volt, a 19 duó közül a 17. helyen végzett, az öt ugrásra összesítésben 237,54 pontot kapott.



"Sajnálom, hogy rontottam, edzésen jól ment ez az ugrás" - értékelt az M4 Sport csatornának Kormos Villő. "Nagy élmény volt idehaza versenyezni, olyan hangzavar volt, hogy majdnem megkönnyeztem, teljesen libabőrös lettem." - mondta.



Fazekas-Gondos Flóra hozzátette, a kisebb hibák ellenére boldog, és a remek hangulatnak köszönhetően élvezte a verseny minden pillanatát. "A 2010-es hazai Eb-n még nagyon izgultam, most nyugodtabban ugrottam, köszönöm mindenkinek a szurkolást" - nyilatkozott.

A legjobban a Csang Ja-ni, Si Ting-mao kínai páros szerepelt, amely 320,40 pontot gyűjtött. A második kanadai Jennifer Abel, Melissa Citrini Beaulieu (306,60) és a harmadik orosz Nagyezsda Bazsina, Krisztina Ilinyih (304,80) kettős is 300 pont fölé kerül.



A 12-es finálét 16 órától rendezik.



A két magyar versenyző csütörtökön a 3 méteres műugrásban indul, Kormos Villő pedig még toronyugrásban is érdekelt lesz a vb-n, kedden. A legjobban a Csang Ja-ni, Si Ting-mao kínai páros szerepelt, amely 320,40 pontot gyűjtött. A második kanadai Jennifer Abel, Melissa Citrini Beaulieu (306,60) és a harmadik orosz Nagyezsda Bazsina, Krisztina Ilinyih (304,80) kettős is 300 pont fölé kerül.A 12-es finálét 16 órától rendezik.A két magyar versenyző csütörtökön a 3 méteres műugrásban indul, Kormos Villő pedig még toronyugrásban is érdekelt lesz a vb-n, kedden.

12:20 Négygólos előnyt herdált el a montenegrói vízilabda-válogatott



A montenegrói válogatott meglepetésre csak döntetlent ért el a kanadai csapat ellen a budapesti vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának hétfői nyitófordulójában.

A montenegróiak a negyedik negyed elején már 8-4-re vezettek, de a kanadaiaknak öt és fél perc elég volt ahhoz, hogy egyenlítsenek. Eredmények:



vízilabda (Margitsziget), férfiak, 1. forduló:



A csoport:

Brazília-Kazahsztán 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0)

Montenegró-Kanada 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4) Brazília-Kazahsztán 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0)Montenegró-Kanada 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4)

12:45 Olasz siker szinkronúszásban, a vegyespárosok technikai döntőjében



A Manila Flamini, Giorgio Minisini kettős nyerte a szinkronúszó vegyespárosok technikai döntőjét a budapesti vizes világbajnokságon hétfőn.



Az olasz duó szoros versenyben előzte meg az oroszokat, míg a harmadik helyen az amerikaiak végeztek a városligeti helyszínen. A szombati selejtezőben - amelyből mind a tíz induló bejutott a döntőbe - ez a három páros volt a legjobb, de akkor az oroszok még az olaszok előtt álltak.



A szinkronúszás 1973 óta része a világbajnoki programnak, egészen két évvel ezelőttig kizárólag nők versenyeztek egymással - egyéniben, párosban és csapatban. Kazanyban debütált a vegyespárosok küzdelme.



Eredmények (a vb honlapjáról):



szinkronúszás, vegyespáros, technikai döntő, világbajnok:



Olaszország (Manila Flamini, Giorgio Minisini) 90,2979 pont

2. Oroszország (Mihaela Kalancsa, Alakszandr Malcev) 90,2639

3. Egyesült Államok (Kanako Kitao Spendlove, Bill May) 87,6682 A szombati selejtezőben - amelyből mind a tíz induló bejutott a döntőbe - ez a három páros volt a legjobb, de akkor az oroszok még az olaszok előtt álltak.A szinkronúszás 1973 óta része a világbajnoki programnak, egészen két évvel ezelőttig kizárólag nők versenyeztek egymással - egyéniben, párosban és csapatban. Kazanyban debütált a vegyespárosok küzdelme.Olaszország (Manila Flamini, Giorgio Minisini) 90,2979 pont2. Oroszország (Mihaela Kalancsa, Alakszandr Malcev) 90,26393. Egyesült Államok (Kanako Kitao Spendlove, Bill May) 87,6682

12:50 A teltházas eseményekre is lehetnek még jegyek



Elképzelhető, hogy a magyarországi vizes világbajnokság már teltházas versenyeire, mérkőzéseire is lehet még jegyet kapni, erről a szervezők folyamatosan egyeztetnek a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) vezetőivel.



"Akár ötven, de száz jegy is felszabadulhat, méghozzá igen jó helyeken" - mondta Borsa Miklós, a Bp2017 Nonprofit Kft. szóvivője a hétfői sajtótájékoztatón.



Borsa Miklós jelezte: a szervezőknek minden eseményre kötelezően fenn kell tartaniuk bizonyos darabszámú jegyet a nemzetközi szervezet részére. A vb alatt folyamatosan egyeztetnek a FINA-vezetőkkel arról, hogy a belépőkből ténylegesen mennyit vesznek igénybe, míg a fölöslegesnek bizonyuló jegyeket "röviddel az adott esemény előtt" értékesítik.



A szóvivő kiemelte: a belépőket kizárólag a hivatalos jegyértékesítő partneren, az eventim.hu oldalon keresztül vásárolhatják meg az érdeklődők.

13:35 Az olasz vízilabda-válogatott biztosan győzte le a franciákat



A magyarokkal azonos csoportban szereplő olasz válogatott biztosan győzte le a franciákat a budapesti vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának hétfői nyitófordulójában.



Jó olasz kezdést követően a második negyedet meglepetésre megnyerték a franciák. A harmadik játékrészben viszont hat góllal (7-1) bizonyultak jobbnak az olaszok, akik így már a záró felvonás előtt eldöntötték a találkozót.



A házigazda magyar együttes 20.10 órától Ausztrália ellen kezdi meg vb-szereplését.



Eredmények:



vízilabda (Margitsziget), férfiak, 1. forduló:



B csoport:

Olaszország-Franciaország 18-9 (5-2, 3-4, 7-1, 3-2)

14:55 A spanyolok kikaptak a görögöktől



A spanyol válogatott egy góllal kikapott a görögöktől a budapesti vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának hétfői nyitófordulójában.



A spanyolok hiába szereztek vezetést, a második negyedben már háromgólos volt a hátrányuk (4-1). A záró felvonásban a spanyolok utolérték ugyan ellenfelüket (7-7), de másfél perccel a vége előtt a legutóbbi kazanyi világbajnokságon bronzérmes görögök emberelőnyből eldöntötték a találkozót.



Eredmények:



vízilabda (Margitsziget), férfiak, 1. forduló:



C csoport:

Görögország-Spanyolország 8-7 (3-1, 2-2, 1-1, 2-3)

18:05 Cornel Marculescu fát kapott a Duna Arénánál

Hetvenhatodik születésnapja alkalmából köszöntötték a Budapesten zajló világbajnokságon Cornel Marculescut, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) ügyvezető igazgatóját. A román sportvezető tiszteletére - akinek nagy szerepe volt abban, hogy Magyarországra került a vb - egy facsemetét ültettek a Duna Aréna főbejáratához közel. Az eseményen Tóth József XIII. kerületi polgármester elmondta, hogy a "Dagály-törvény" értelmében összesen négyezer fát ültetnek majd, ezek közül ez az egyik. Hozzátette, hogy már az idősek és a fiatalok, valamint a sportolók nevében is ültettek fákat, azonban ez az első, amely közvetlenül a világbajnoksághoz kapcsolódik. Az ünnepségen részt vett Julio Maglione, a FINA elnöke is, akinek várhatóan július 30-án, a vb zárónapján ültetik el a facsemetéjét. A szervezőbizottság részéről Seszták Miklós elnök, Fürjes Balázs kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke köszöntötte Cornel Marculescut.

18:45 Századvég: a többség támogató érdeklődéssel figyelte a vizes vb megnyitóját

A Századvég legfrissebb kutatása szerint a magyar lakosság többsége "támogató érdeklődéssel" kísérte figyelemmel múlt pénteken a 17. FINA vizes világbajnokság megnyitó ünnepségét. A Századvég hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a lakosság több mint háromnegyede - 78 százaléka - támogatja, hogy idén hazánk rendezi meg a vizes világbajnokságot, míg a válaszadók csupán 18 százaléka ellenzi. A telefonos-kérdőíves, 500 ember megkérdezésével zajlott felmérés adatai azt mutatják, hogy a teljes magyar lakosságot elérte a magyarországi vizes világbajnokság híre: a lakosság 99 százaléka hallott arról, hogy hazánkban rendezik meg a sporteseményt. A nyitóceremónia iránti érdeklődés is igen magas volt: a felnőtt lakosok közel háromnegyede (72 százaléka) látta az ünnepséget vagy hallott róla a hírekben. Több mint minden harmadik ember (35 százalék) végignézte az ünnepséget - döntő többségük a televízión keresztül leadott közvetítést -, 37 százalékuk pedig részleteket látott belőle vagy az esemény híradós tudósításaiból tájékozódott. Az eseményt részben vagy egészében figyelemmel kísérők döntő többségének - 83 százalékának - tetszett a megnyitó, 16 százalékuk benyomása volt inkább negatív, 1 százalék pedig nem tudott véleményt formálni a kérdésben - derült ki a Századvég felméréséből.

18:55 Magabiztos szerb siker a férfi vízilabdázóknál Az olimpiai bajnok és címvédő szerb válogatott fölényes győzelmet aratott a dél-afrikai együttes felett a budapesti vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának hétfői nyitófordulójában. Eredmények: vízilabda (Margitsziget), férfiak, 1. forduló: C csoport:

Szerbia - Dél-afrikai Köztársaság 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2)

19:20 Az esélyes kínai páros sikere női szinkronműugrásban

Az esélyes Si Ting-mao, Csang Ja-ni kínai páros sikerét hozta a női szinkronműugrás hétfő délutáni döntője a magyarországi vizes világbajnokságon. A Duna Arénában rendezett verseny után a kétszeres olimpiai bajnok Si Ting-mao pályafutása ötödik világbajnoki aranyérmét ünnepelhette. Ebben a számban sorozatban kilencedik alkalommal győzött kínai páros a vb-n, ráadásul 2004 óta az olimpián is az ázsiai ország versenyzői uralják a női szinkronműugrást. Eredmények,

női szinkronműugrás, döntő, világbajnok: Si Ting-mao, Csang Ja-ni (kínai) 333,30 pont

2. Melissa Citrini Beaulieu, Jennifer Abel (kanadai) 323,43

3. Krisztina Ilinyih, Nagyezsda Bazsina (orosz) 312,60

20:20 Fölényes kínai győzelem férfi szinkrontoronyugrásban

A kínai Csen Aj-szen, Jang Hao páros nyerte a férfi szinkrontoronyugrás döntőjét a magyarországi vizes világbajnokság hétfői versenynapján, a budapesti Duna Arénában. Tizedik alkalommal szerepelt ez a szám a vb programjában, és hetedszer született kínai siker. Csen Aj-szen - előző párja, Lin Jüe oldalán - győzött 2015-ben Kazanyban, valamint tavaly a Rio de Janeiró-i olimpián is, Jang Haóval pedig a kategória mind a négy világkupaversenyét megnyerte idén. Eredmények, férfi szinkrontoronyugrás, döntő, világbajnok:

Csen Aj-szen, Jang Hao (Kína) 498,48 pont

2. Alekszandr Bondar, Viktor Minibajev (Oroszország) 458,85

3. Patrick Hausding, Sascha Klein (Németország) 440,82

20:40 Sima horvát győzelem

Horvátország férfi vízilabda-válogatottja 12-7-re legyőzte az Egyesült Államok csapatát a magyarországi vizes világbajnokság hétfői nyitófordulójában. A mezőny legeredményesebb tagja az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes horvátok katalán játékosa, Xavier García Gadea, valamint csapattársa, Luka Loncar volt egyaránt négy góllal. Eredmények:

vízilabda (Margitsziget), férfiak, 1. forduló: D csoport:

Horvátország-Egyesült Államok 12-7 (3-1, 4-2, 3-1, 2-3)

21:30 Tízgólos magyar siker Az ausztrálok felett aratott tízgólos győzelemmel mutatkozott be a magyar férfi vízilabda-válogatott a hazai rendezésű vizes világbajnokság hétfői játéknapján. Az ellenfél az első negyedben még tudta tartani a lépést, a folytatásban azonban már a magyar csapat diktált, és előnyét növelve végül 13-3-ra kerekedett felül. A mezőny legeredményesebb játékosa Varga Dénes volt, aki öt kísérletből négy gólt dobott. A csoportkör második játéknapján, szerdán este az olasz csapattal találkozik Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese.