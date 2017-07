Vizes vb - 7. nap: csoportelső és negyeddöntős a magyar női vízilabda-válogatott

A C csoport nyitotta a mai vízilabdamérkőzések sorát Japán-Francia összecsapással.

A kvartett első helye automatikusan negyeddöntős részvételt ér. Eredmények, vízilabda (Margitsziget), nők, 3. forduló: C csoport: Franciaország-Japán 9-8 (3-3, 3-0, 1-3, 2-2) később: MAGYARORSZÁG-Hollandia 20.10 később: A csoport: Olaszország-Kína 13.30 Brazília-Kanada 17.30 B csoport: Új-Zéland - Egyesült Államok 18.50 Dél-afrikai Köztársaság - Spanyolország 21.30 D csoport: Ausztrália-Görögország 10.50 Oroszország-Kazahsztán 12.10

A francia női vízilabda-válogatott legyőzte a japánokat a magyar érdekeltségű C csoport csütörtöki első mérkőzésén, ez egyben azt is jelenti, hogy az esti rangadón a házigazda magyaroknak elég a döntetlen Hollandia ellen a csoportelsőséghez a vizes világbajnokságon.

"Majdnem maximális iram volt 1250 méteren keresztül, óriási lelkierőt adott, hogy egymásért szurkoltunk a csapattársaimmal. Megbeszéltük, hogy ha a végén félholtan húzzuk is ki egymást a vízből, akkor is mindent megteszünk egymásért" - hangsúlyozta Novoszáth Melinda. Kiemelte, első világbajnokságán a hetedik hely a rendkívül erős versenyben "gyönyörű helyezés" számára.

"Túlságosan koncentráltam a német lányra, inkább az előttem lévő bolyra kellett volna összpontosítanom. Öt karcsapásnyira nem figyeltem, és elléptek" - mondta Juhász Janka. "A váltóban teljesen átszellemül az ember, tudja, hogy nemcsak magáért, hanem a magyar csapatért is küzd. Nagyon jó érzés volt, kirázott a hideg."

"Az volt a lényeg, hogy mindenki mindent beleadjon, és ez sikerült. Büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek" - hangsúlyozta, egyúttal kiemelte, furcsa volt számára a mezőny, hogy nőkkel is kellett úsznia, így nehéz volt felmérnie, hol tart. "Arra koncentráltam, hogy minél gyorsabban meglegyen ez a kör. Jól esett belülről, hogy több csapatot is meg tudtam előzni közben".

Az élen a franciák megelőzték a végül a dobogóról is leszoruló briteket, míg Gyurta a brazilok utolsó emberével vívott nagy csatát, ám végül két testhosszal lemaradt riválisától, s hetedik helyre hozta be a magyar csapatot 1:17.8 perc hátránnyal.

Emellett az uszoda teljes kiürítését, illetve a pólódöntőre érkezők beengedését is le kellene tudni alig több mint egy óra alatt, továbbá a medenceteret is teljesen át kell rendezni. Az úszóknál ugyanis máshol helyezkednek el a versenybírók, míg a pólósoknál zsűriasztal van, továbbá külön bírói dobogó a medence két oldalán.

A FINA közleménye hangsúlyozza, hogy az esetleges váltás még nagyobb gondot jelenthet az esemény televíziós közvetítői számára, akiknek a 20.10-kor véget érő úszóversenyek után teljesen át kellene építeniük a kameraállásaikat. Emiatt viszont az eredetileg kitűzött 20.30-as kezdés biztosan nem tartható a vízilabda-finálé esetén, és amennyiben egy órával később indulna a mérkőzés, azt egyeztetni kell az eseményt sugárzó valamennyi tévétársasággal is.

A vizes sportágakat összefogó nemzetközi szövetség (FINA) csütörtöki tájékoztatása szerint azért vetődött fel, hogy a fináléra a 7000 fő befogadására alkalmas margitszigeti helyszín helyett a 12 ezres Duna Arénában kerüljön sor, mert a csoportkörben eddig a magyar férfi és női válogatott meccsein is telt ház és kiváló hangulat volt.

A margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda helyett a Duna Arénában lehet a férfi vízilabdatorna döntője a vizes világbajnokságon, amennyiben a magyar válogatott is érdekelt lesz a mérkőzésen.

Kolesznyicsenko korábban az egyéni technikai versenyben, az egyéni szabadgyakorlatban, illetve Packeviccsel a páros technikai döntőben is aranyérmet nyert Budapesten. Ezzel már 13-szoros világbajnok úgy, hogy az előző három vb-n egyaránt három aranyat nyert.

C csoport:

"A Magyarország-Olaszország vízilabda-mérkőzés, valamint a balatonfüredi nyíltvízi úszás versenyei is teltházasok voltak" - olvasható a szervezők csütörtöki közleményében.

A látványos záróünnepségre az ingyenes, helyre szóló jegyek hétfőn 10 órától foglalhatók a szabad helyek függvényében, de a záróprodukciót az M4 Sport csatornán élőben is figyelemmel lehet majd követni. A záróelőadásról és a jegyvásárlásról további információ a https://finalshow.fina-budapest2017.com oldalon érhető el.

Az előadás mindegyik eleme - a jelmezek, a díszletek, sőt még a zene is - magyar alkotók és kivitelezők munkája. A show látványtervezője Iványi Árpád, a jelmeztervező Kasza Emese, a zeneszerzők Sárik Péter és Elek Norbert. A körülbelül negyvenperces előadás a magyar mitológiából jól ismert történetre épül, a koreográfiában pedig különlegesen izgalmas módon jelenik meg majd a víz - olvasható a közleményben. Az előadást keleti és magyar zenei hangzásvilág kíséri, utalva ezzel a következő vb helyszínére, a dél-koreai Kvangdzsura is.

"Nem szeretnénk felfedni a produkció minden részletét, annyit azonban elárulhatok, hogy különleges élményben lesz része a nézőknek. Háromszintes ház magasságáig emelkedő díszletek és egy monumentális báb is megjelenik majd a színpadon, a látványos fényekért 600 lámpa, az akrobaták biztonságáért pedig egy 13 motor által vezérelt hiperintelligens reptető-rendszer felel majd" - mondta Vági Bence, a produkció rendezője, az első magyar újcirkusz társulat, a Recirquel alapítója és művészeti vezetője. Kiemelte, hogy mindent összevetve körülbelül ötszázan dolgoznak a produkció sikeréért.

A MÚSZ csütörtöki tájékoztatása szerint Bienerth Gusztáv elnök, Sam Ramsamy CANA-vezető és Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke egy 3 évre szóló fejlesztési projektről állapodott meg. Az eseményen jelen volt Julio C. Maglione, a vizes sportok világszervezetének (FINA) elnöke is.

21:30

Csoportelső és negyeddöntős a női vízilabda-válogatott



A magyar női vízilabda-válogatott csoportelsőként közvetlenül a negyeddöntőbe jutott a hazai rendezésű világbajnokságon a Margitszigeten. Bíró Attila Európa-bajnok csapata csütörtök este a holland válogatott 10-8-as legyőzésével, százszázalékos teljesítménnyel végzett a C jelű négyes élén.

A rendkívül kemény mérkőzésen a magyarok a harmadik negyedben "törték meg" ellenfelüket, a záró negyedben így a hollandoknak 7-5-ről kellett volna felkapaszkodniuk, de a hazaiak biztosan őrizték előnyüket.

A magyaroknak így most szombaton pihenőnapjuk lesz, legközelebb hétfőn a negyeddöntőben játszanak.

Eredmény: nők, 3. forduló:

C csoport:

Magyarország-Hollandia 10-8 (2-2, 1-1, 4-2, 3-3)

góldobók: Szücs, Czigány, Keszthelyi, Gurisatti 2-2, Bujka, Illés 1-1, illetve Smit 4, Van Der Sloot 3, Megens 1

A magyarok annak tudatában vághattak neki a meccsnek, hogy a döntetlen is elegendő a csoport megnyeréséhez, azaz hogy egyből a legjobb nyolc között folytathassák. Ez az alaphelyzet azzal állt elő, hogy a kvartettben a harmadik helyre befutó franciákat Keszthelyi Ritáék több góllal (24-5) verték, mint tették azt a hollandok (17-2). A csoportelsőség rendkívül fontos volt a magyaroknak, mivel vereség esetén szombaton azzal az orosz válogatottal kellett volna játszaniuk, akiktől drámai mérkőzésen kikaptak a riói olimpia bronzmérkőzésén.

Bíró Attila csapata a világversenyen legutóbb kétszer legyőzte a hollandokat: a 2016-os Európa-bajnokság döntőjében 9-7-re, a júniusi, sanghaji világliga-szuperdöntő negyeddöntőjében pedig 8-7-re nyert.

A csütörtök esti mérkőzés, amelyre hétezren voltak kíváncsiak, holland góllal indult, Szücs Gabriella azonban kontrát követő megúszás után gyorsan egyenlített. A Magyarországon légiósként legutóbb az UVSE-ben játszó Sabrina van der Sloot révén megint a hollandok kerültek előnybe, akcióból, pattintott lövéssel újfent Szücs egyenlített (2-2).

A második játékrészt Bujka Barbara szemfüles dobása nyitotta, ez volt a balkezes center tizedik gólja a vb-n. A vízben kemény csata zajlott, amit hűen illusztrált, hogy a csapatkapitány Keszthelyi Rita vérző orral hagyta el a medencét, de pár perc múlva visszatérhetett a vízbe. Hosszú ideig nem változott az állás, elsősorban a kölcsönösen igen kemény védekezés eredményeként, mígnem fél perccel a nagyszünet előtt Van Der Sloot büntetőből egyenlített (3-3).

A harmadik negyed elején Czigány Dóra nagy pillanata jött el: távolról hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarkba, majd kevéssel utána Illés Anna is feliratkozott a gólszerzők közé (5-3). Érkezett a holland válasz, de rövidesen megint kétgólosra hízott a magyar előny: Czigány ezúttal a bal felső sarkba zúdította a labdát, hogy aztán a vb-újonc Gurisatti Gréta ragadtassa üdvrivalgásra a hazai szurkolótábort. A negyed hajrájába még egy holland gól is belefért (7-5).

Különösebb főfájást azonban nem okozott a rivális közelebb kerülése, mivel Keszthelyi a befejező negyedben büntetőből 8-5-re módosította az állást. Yasemin Smit, a vendégek csapatkapitánya harmadszor is betalált emberelőnyből, ám Gurisatti messziről nagy gólt dobott a bal felső sarokba (9-6). A negyedszerre is eredményes Smit révén úgy-ahogy tartotta a lépést a holland csapat, de Keszthelyi újabb kiváló ötméterese lezárt minden nyitott kérdést, a nyolcadik holland gól legfeljebb szépségtapasznak hatott az ellenfélnek.

Bíró Attila szövetségi kapitány a találkozót követően elmondta, elsősorban az emberhátrányos szituációkra készültek, s láthatóan jól is működött a védekezés. Hozzátette, ahogyan azt már a világbajnokság előtt is jelezte, ez a magyar válogatott senkivel szemben nem kerülhet fizikai hátrányba.

"Ez egy embert próbáló ütközet volt, ha összevetjük a két csapatot, láthatjuk, hogy a hollandok kilogrammban és magasságban is fölöttünk vannak, de lábtempóban és fizikálisan olyan jól fel vannak készítve a lányok, hogy bárkivel felveszik a versenyt" - jelentette ki. "A harmadik negyed elején szerettem volna picit váltani emberelőnyben, s szerencsére ezt jól meg is oldották a lányok, ráadásul Czigány Dóra és Gurisatti Gréta ma komoly pluszt tudott hozzátenni" - fedte fel a siker egyik titkát a kapitány. Elmondta, hogy a következő három napban regenerálódnak, sőt, hazai pálya révén a családjukkal is találkozhatnak a játékosok. Ezzel együtt már a következő ellenfélre készülnek, amely szerinte Kanada lesz.

Szücs Gabriella kiemelte, a kulcs a védekezés volt, nagyszerűen sikerültek a blokkok Gangl Edina kapuja előtt, és a visszazárásokkal sem volt gond. Hozzátette, ahogyan eddig is, ezúttal is óriási erőt kaptak a közönségtől, amely megint fantasztikus hangulatot teremtett a Margitszigeten.

"Számunkra ezzel a mérkőzéssel kezdődött el a világbajnokság, várjuk az ellenfelünket, amelyre holnaptól készülünk" - jelentette ki.

A C csoport másik mérkőzésén:

Franciaország-Japán 9-8 (3-3, 3-0, 1-3, 2-2)



A csoport végeredménye:

1. MAGYARORSZÁG 6 pont,

2. Hollandia 4,

3. Franciaország 2,

4. Japán 0

A csoportgyőztes közvetlenül jutott a negyeddöntőbe, míg a 2-3. helyezettek a nyolc közé jutásért is vízbe ugranak. A negyedik helyezett az alsóházi helyosztókon lesz érdekelt.