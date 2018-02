677 millióból gazdálkodik Bordány

A testület elé most került az önkormányzat idei költségvetése, amit szintén elfogadtak. Bordány idén 676 millió 789 ezer 379 forintból gazdálkodhat, amely az elmúlt évek takarékos és tervszerű gazdálkodásának köszönhetően most sem tartalmaz hiányt. Nem kerül sor adóemelésre, és az önkormányzati szolgáltatások díja sem emelkedik. Ezentúl a hivatali időn túli házasságkötés is ingyenes a bordányi lakcímkártyával rendelkező párok számára. A képviselő-testület módosította a ravatalozó használatának díját is: ezentúl csak 15 ezer forintot kell fizetni annak igénybevételéért.