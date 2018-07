70 millióból újul meg a Nemzetiségek Háza - három hónap alatt fiatalodik meg a százéves épület

– Idén 20 éves a Nemzetiségek Háza, amely jelenleg 7 nemzetiségi önkormányzatnak ad otthont. Ez az épület azonban nem csupán adminisztratív központként működik, a nemzeti kulturális egyesületeknek is helyet biztosít, továbbá közösségi házként funkcionál – mondta el a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának elnöke, Kosztopulosz Andreász. Hozzátette, a csaknem 100 éves épület energetikai korszerűsítése igencsak időszerű, hiszen télen hiába fűtöttek, a rossz nyílászárók és a szigetelés hiánya miatt 20 Celsius-foknál sosem volt melegebb a házban.A munkaterület átadásán Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester arról tájékoztatott, a közbeszerzésen nyertes kivitelezőnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy elvégezze az épület energetikai korszerűsítését. Az önkormányzat a rendelkezésre álló 37,6 millió forint európai uniós forrás mellett 31,9 millió forint támogatást nyújt a munkálatokhoz. Az összegből kicserélik a nyílászárókat, megtörténik a homlokzati falak és a zárófödém hőszigetelése, korszerűsítik a fűtési rendszert és az elektromos hálózatot. Kicserélik a kazánt is, a tetőn pedig napelemes rendszert építenek ki, hogy a jövőben gazdaságosabb legyen az üzemeltetés. A vizesblokkokat is átalakítják, és az épület projektarányos akadálymentesítése is megtörténik.