Árak



A mórahalmi Elixír Hotel éttermében 1390 forint, a Vármegye étteremben 1700, a Kiskőrössy Halászcsárdában 1900, a Roosevelt téri és a Fehértói Halászcsárdában 2500 forintba kerül egy adag halászlé, ami 20 dekagramm halat és 8 deciliter alaplét jelent.

Az Algyői Halászcsárdában már pénteken kiosztották az egy falunak elegendő mennyiségű halászlét.

Hajdú Péter a 70 kilométerre lévő Nagyszénásról jár halászléért Algyőre. Tavaly két órát állt sorba, idén fél óra alatt megúszta.

Az Algyői Halászcsárdában az alaplé mellé külön zacskóban adják a halfilét.

Joó Bálint mesterszakács munka közben. Az Algyői úti Kastélykert étteremben is készülnek a karácsonyra. Vasárnap és hétfőn is kinyitnak.

– A csapból is halászlé folyik – mondta nagyot sóhajtva Kovács Tamás , az Algyői Halászcsárda egyik felszolgálója, miközben az egyik vendég 17 adag halászléjét segített összecsomagolni.A halászléőrület már 23-án elkezdődött Algyőn. – Egy nagyobb falunak elegendő mennyiségű halászlé fogy ilyenkor. 24-én már nem nyitunk ki, hanem elmegyünk, és megnézzük a többi halászcsárdában, hogy küzdenek a vendégekkel – viccelődött Barta László , a csárda tulajdonosa.– Tavaly a dombtetőn álltam be a sorba kora délután. Két órát beszélgettem a többiekkel, mire sorra kerültünk. A Békés megyei Nagyszénásról jöttem. Már három éve innen visszük a halászlét – mutatta a 15 adag vöröslő levet Hajdú Péter Kiszin Miklós basszusgitáros és Bodó József dobos, a Molnár Dixieland Band és a Molnár Gyula Kvartett tagja is visszatérő vendég.– Több száz éve innen hordom – mondta Kiszin, aki hét adag filézett pontyból készült lével távozott. Az algyői csárdából a halfilét külön zacskóban viszik haza a vendégek, amit majd ma főznek bele az alaplébe.Frank Sándorék elképesztő mennyiségű alapanyaggal dolgoznak ilyenkor. – Tíz tonna halfilé felhasználásával több tízezer adag halászlét adunk el. Matildkával (Kádár-Németh Matild mesterszakács, a Roosevelt téri Halászcsárda üzletvezető-helyettese – a szerk.) éppen azt számoltuk, hogy a mostani forgalmunk veri a halfesztiválét. Több halászlét adunk el néhány óra alatt, mint a szeptember eleji fesztiválon három nap alatt – magyarázta Frank Sándor, a Roosevelt téri, a Fehértói és a budapesti Szegedi Halászcsárda tulajdonosa. A csárdákban a hagyományos halételek mellett a töltött káposzta és a csülök a legnépszerűbb étel, amit elvitelre kérnek a vendégek.– A Kiskőrössy Halászcsárdában az évek alatt kialakult szokásnak megfelelően nincs előrendelés, érkezési sorrendben szolgáljuk ki a vendégeket – mondta Somogyvári Péter , a csárda üzletvezetője.Ilyenkor még az is halászlét árul, akit nem kifejezetten erről az ételről ismerünk. Így tett az ország első cigányvendéglőse, Ásós Géza is. – Nem sokat, de vittek belőle. Inkább a töltött káposztából fogyott. Abból közel 50 adagot kértek ma elvitelre – mondta a vendéglős, aki péntekig a Dóm téren árulta főztjét.Karácsonykor egyre több vendéglős kínálja elvitelre a főztjét, de mint ahogy Bittó Árpád , a rendezvényszervezéssel foglakozó Sport&Life, a Vármegye és a Kastélykert éttermet üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője fogalmazott, ez inkább reklámértékű. A halászlén kívül szerinte a kereslet nem közelít a kínálathoz. Ennek ellenére vasárnap és hétfőn ők is kinyitnak, de aki karácsony első és másnapján náluk szeretne svédasztalozni, az már elkésett, mindkét napon telt ház lesz az Algyői úti étteremben.