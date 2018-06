A darázs- és méhcsípésre allergiások most hiába keresik az adrenalint - 2 hónapja nem lehet kapni az életmentő szérumot

Ilyen előretöltött tollban van a méhcsípés-allergiások széruma is – mutatták a mentők. Fotó: Karnok Csaba

Több darázs megcsípte kiszombori olvasónkat a múlt héten, ami után összeesett az utcán. Allergiás volt a rovarcsípésre, így a kiérkező mentők az életét mentették meg a szakszerű ellátással. Bakai Mihály Csörög rovatunknak mesélte el ennek apropóján, hogy országos hiány van abból az injekcióból, amit ilyen esetekben beadhatna magának, megelőzve a súlyos rosszullétet. – Most van a darazsak „szezonja", nem karácsonykor, mégsem lehet kapni sehol – panaszolta.Aki allergiás a méh- vagy darázscsípésre, harminc percen belül jelentkeznek nála a problémák: ezek hasi görccsel, hasmenéssel, hányással, testszerte megjelenő csalánkiütéssel, sápadtsággal, nyelési zavarral, szédüléssel, ájulásérzéssel, szájban vagy szemben jelentkező duzzanattal, köhögéssel, torokszorító érzéssel, sípoló vagy nehézlégzéssel, de akár eszméletvesztéssel is járhatnak. Ez azonnali sürgősségi ellátást igényel, be kell adni a combizomba az életmentő adrenalininjekciót. Már amennyiben ez van a betegnél.Mód Péter, a szegedi Kabay Patika vezetője megerősítette lapunknak, az Epipen nevű vakcina valóban két hónapja hiánycikk. – A felnőttek számára kifejlesztett oltóanyagból a nagykereskedések tartós hiányt jelentenek, a gyerekeknek szánt junior készítmény pedig korlátozottan elérhető. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a nagyobb patikák időnként kapnak egy-két dobozzal belőle.Pedig ez a készítmény az allergiás embereknél életmentő lehet. Az előretöltött tollban lévő adrenalin közvetlenül a szívre és a keringési rendszerre, valamint a légzési rendszerre fejti ki a hatását, kivédi az anafilaxia esetlegesen halálos kimenetelű hatásait, mivel gyorsan összehúzza az ereket, a tüdő izmainak ellazításával javítja a légzést, csökkenti a duzzadást, és serkenti a szívverést.– Ez a gyógyszer 1-2 percen belül oldja, akár teljesen meg is szünteti a tüneteket, ettől függetlenül a sürgősségi, majd kórházi ellátás továbbra is szükséges – hangsúlyozta Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa. Hozzátette: ha bárki ilyen jeleket tapasztal magán csípés után, azonnal mentőt kell hívni. Ha pedig összeomlik a beteg légzése-keringése, alapszintű újraélesztést kell kezdenie annak, aki a környezetében van. Ennek lépéseit bárki elsajátíthatja minden hónap utolsó hétfőjén a megyeszékhelyi mentőállomásokon a Hősképzésen.A gyerekek 0,4–0,8 százalékát, míg a felnőttek három százalékát érinti a méh- vagy darázsméreg-allergia. Számukra jó hír lehet, hogy a vakcinahiány néhány napon belül megoldódhat. A hét végére ígérik ugyanis a készítmény újbóli szállítását.