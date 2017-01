A Gál Ferenc Főiskola veszi át a gyulai egészségügyi felsőfokú képzést

Mint a határozatban olvasható, a kormány egyetért azzal, hogy a gyulai képzés a Gál Ferenc Főiskola (GFF) Egészségügyi Intézeteként működjön tovább. Emellett a kormány rendelkezik 93,7 millió forint költségvetési támogatás átcsoportosításáról. Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) gyulai polgármester elmondta: a Szent István Egyetem (SZIE) struktúráját az oktatási kormányzat az utóbbi években elkezdte átalakítani, több Békés megyei képzést is más felsőoktatási intézmény vett át az egyetemtől. Szerinte "a gyulai felsőoktatás e struktúraátalakulásban nagyon jó lehetőséget kapott".



A GFF az eddigi, a térségben máshol el nem érhető képzéseket - diplomás ápoló, szociális munkás és egészségturisztikai szervező - megőrizné, emellett erősítené a képzések duális jellegét és a felnőttoktatás felé is nyitnának - tette hozzá. Megjegyezte: a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyulán negyedszázada tart fenn köznevelési intézményeket, óvodát, általános és középiskolát, valamint szakközépiskolát; a felsőoktatási kar átvételével válik teljessé a paletta.

Mint ahogyan azt megírtuk a Szent István Egyetem szenátusa október 28-ai ülésén 23 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a campus átadását a GFF részére. A Gál Ferenc Főiskola (GFF) egyházi felsőoktatási intézmény, fenntartója a Szeged - Csanádi Egyházmegye. Papok, hittanárok, egyházi munkatársak képzésén túl Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyék mellett Budapesten és Komárom-Esztergom megyében is működtet gyermekvédelmi hálózatot, karitász szolgálatot és szociális intézményeket. A GFF a szarvasi pedagógiai kart 2014-ben vette át a Szent István Egyetemtől. 2015 óta fenntartója a békési szakképző intézménynek. Jelenleg 1122 hallgató tanul a GFF-en, saját fenntartású iskoláiba mintegy 700 diák jár.