A gatyájuk is rámegy a CSOK-ra - tíz éve akarnak lakást venni négy gyerekkel

Alexandra 13, Árpi 5 és Eudoxia 3 éves. Mindnyájan születésük óta várják, hogy igazi otthonuk legyen. Fotók: Török János

– Már be se mentem a bankba, mert én már nehezen türtőztetem magam – mondta Tóth Zoltán, aki az egyik kereskedelmi bank előtt várja a feleségét. Június vége óta zajlik a CSOK-igénylésük, valami mindig akad, ami miatt még mindig nem költözhetnek. – Az összes szükséges papírt időben letettük az asztalra, kifizettük a házra az előleget, a vásárláshoz még szükséges személyi hitelt is elintéztük, azt már utalták is az eladónak – tette hozzá.Tóth Zoltán már évek óta szabadulna az albérletükből, de feleségével és négy gyermekével a CSOK-igénylés elhúzódása miatt most úgy néz ki, hogy ugyan beköltözhetnek az új lakásba, de ott még albérleti díjat fizetnek az eladónak addig, amíg a négy gyerek után járó 2 millió 750 ezer forintos CSOK összegét a bank nem utalja át az eladónak.– Tíz éve szeretnénk saját lakást, most már kibírjuk ezt a pár hetet, de nem normális dolog, hogy a cél előtt is ennyi bonyodalom van, ráadásul úgy tűnik, nem a mi hibánkból. Mégis többször kell fizetnünk az ügyintézésért – mondta. Tóthék szerint az bele se fogjon a CSOK-ügyintézésbe, akinek nincs három-négyszázezer forint készpénze az igénylés lebonyolítására.

Az albérletből menni kell

Egy lakás árát már kifizették albérletre

– Az albérletből menni kell, mert augusztussal eladta a főbérlő. – Tóthék viszont az általuk megvásárolt lakást addig nem kapják meg, amíg a CSOK összegét nem utalják át az eladónak. – Most abban állapodtunk meg, hogy albérleti díj fejében beköltözhetünk, mivel neki már külföldre kell utaznia. Inkább fizetünk pár tízezer forintot pluszban azért, ami remélhetőleg már végre a miénk lesz, mint hogy új albérletet keressünk – mondta. Lázár Juditnak és férjének, Tóth Zoltánnak már elege van a többéves küzdelemből, amit azért folytatnak, hogy négy gyerekkel fedél legyen a fejük felett.– 2003 óta vagyunk együtt, akkor kezdtünk el érdeklődni a szocpol után, amikor már megvolt a három gyerekünk – mondta Tóth Zoltán. Lázár Judit bolti eladó, férje pedig egy vagyonvédelmi cégnél dolgozik, jelenleg recepciós. – Hiába volt szocpol, nekünk nem volt önerőnk, így banki hitelt kellett felvennünk mindenképpen az állami gyermektámogatás mellé, amit a lakásvásárláshoz adnak.Tóth Zoltánnak és feleségének mindig volt munkája, kivéve azt az időszakot, amikor Judit a gyerekekkel volt otthon, mégis kevés volt a jövedelmük ahhoz, hogy hitelképesek legyenek. Aztán persze a szocpolt is megszüntették, így a CSOK bejelentése óta reménykednek újra. Arra esélyük sem volt, hogy jövedelmük alapján akkora kölcsönt vegyenek fel, hogy az eleinte csak új lakásra igényelhető CSOK elérhető legyen számukra.

Túl kicsi lakásra sem adnak CSOK-ot

A használt lakásokra is igényelhető támogatással is nehezen birkóztak, mert a négy gyerekre hetven négyzetméteres lakásra lehet csak igénybe venni, így hiába találtak számukra elfogadható kisebb, olcsóbb lakást, arra nem vehették fel. – Hat négyzetméter híja volt egy háromszobás háznak, ami még olcsó is volt, oda szívesen költöztünk volna.Tóthék végül megtalálták a házat, amelyre a CSOK-ot is igénybe vehetik, de a cél előtt még az is húzódik.– Mindegy, mi már kibírjuk, de az biztos, hogy nem hétköznapi, bérből, fizetésből élő embereknek találták ki a CSOK-t – mosolyog Tóth Zoltán, aki feleségével havonta 120 ezer forintot fog törleszteni azért a banki hitelért, ami nélkül, önerő híján, soha nem férhetett volna hozzá az állami támogatáshoz, hiába van négy kiskorú gyermekük.A kormány is elismeri az eljárás hibáitA Miniszterelnökség szerint legkésőbb szeptemberben újra foglalkozni kell a CSOK-kal, összegezni kell a tapasztalatokat, mert egyrészt az otthonteremtést tervezők sok esetben bürokratikusnak, nehézkesnek tartják az igénylést, másrészt a bankok nem feltétlenül a CSOK-ot ajánlják az igénylőknek.