A húsvét előtti nagybevásárlásban segítettünk Irénnek - Sonkával, csülökkel rakta meg kosarát a vásárhelyi asszony

Strapabíró szatyrokkal és pontos listával felszerelkezve indult vásárolni a hódmezővásárhelyi tanyavilágban élő Pável Miklósné Irénke, játékunk újabb nyertese Szegedre. A rokkantnyugdíjas asszony minden hónapban nyugdíj után szokott bevásárolni. Ilyenkor általában 15–18 ezer forintot költ tartós élelmiszerre, a háztartáshoz szükséges termékekre.– Húsra fordítanék többet is, de nem mindig jut rá elég pénz. Most viszont a húspultnál kezdek – ragadta kézbe a bevásárlókocsit a 62 éves nő, aki ígéretéhez híven két-két kötözött sonka és csülök, lapocka, csirkehús és karaj mellé hosszú hurkát és kolbászt is kanyarított. Régebben a tanyán gazdálkodtak, disznót is vágtak, ma már csak az aprójószágok jelentik az állatállományt, tojásra most sem kell költeni.– Ennél jobb meglepetés nem érhetett volna húsvét előtt – lelkendezett Irénke, aki két unokájának csokinyuszit, pudingot, a három gyerekének, vejeinek egy-egy apró ajándékot vett.A fiával és annak egyik lányával élő asszony nehezen oldja meg a nagybevásárlást, így most 5 literes étolajat, tisztítószert, több kilogramm cukrot, rizst is levett a polcról. A kosár tartalmát nem fedezte a 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány, összesen 40 ezer forintot fizetett a sütni szerető nagymama, akit az unokák gyakran faggatnak, mikor készít nekik valami finomságot. A Délmagyarország szakácskönyveiben eddig kétszer jelent meg receptje. Lapunknak 4 éve előfizetője. Minden reggel elejétől a végéig elolvassa az újságot, leginkább a helyi információkra és a gyászhírekre kíváncsi.