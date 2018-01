A kereskedők megtámadják a felmondásokat - Petíciót adtak át a dorozsmai nagybani vezetőjének

A tucatnyi bérlő meghatalmazásából eljáró, 87 kiskereskedő és kistermelő érdekében fellépő Szabó Bálint jogász petíciót adott át a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. igazgatójának, Németh Zoltánnak szerda délelőtt. A dokumentumban javaslatokat is megfogalmaztak, azt szeretnék elérni, hogy február elseje után is működjön a nagy múltú vásártér, még ha kisebb alapterületen is. Szabó sajtótájékoztatóján elmondta, háromszáz aláírást gyűjtöttek a dorozsmai nagybani piac megmaradásáért kiálló vásárlók és piacosok, és ügyfelei visszautasítják bérleti szerződéseik felmondását.– Ha a piac továbbra is ragaszkodik a felmondásokhoz, akkor bírósághoz fordulhatnak keresetlevéllel az érintettek – közölte a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője. Hangsúlyozta, nem balhézni akarnak, hanem tárgyalni és megegyezni szeretnének, hogy tovább dolgozhassanak a termelők és kereskedők.Azt is felvetették, hogy a havonta megrendezett kirakodóvásár Dorozsmán maradhasson. Ez teljesülni fog, a vásár változatlan feltételekkel várja majd a vevőket – tudtuk meg Németh Zoltántól. Az ügyvezető szerint ugyanakkor arra nincs mód, hogy a jelenleginél kisebb területen tovább működjön a nagybani, és emlékeztetett, hogy a társaság taggyűlése tavaly decemberben a bezárás mellett döntött.– A február elsejei dátumhoz a piac tulajdonosai ragaszkodnak, a bérleményeket február végéig kell visszaadniuk a érintetteknek. Azoknak a termelőknek és bérlőknek, akik nem szeretnének átmenni a másik nagybani piacra, egy megállapodás értelmében a Cserepes sori piacon tudunk helyet biztosítani – mondta Németh.Nem minden érintett fogadja örömmel az elköltözés lehetőségét, Víghné Horváth Margit úgy látja, a termelők nem fognak átszokni a Cserepes sorra. A nagykereskedő lapunknak elmondta, ő nem a multiktól, hanem kistermelőktől vásárolja az árut mindennap. – Mi nem kiskereskedők vagyunk, nem kilós piacon dolgozunk, hanem üzleteket terítünk – magyarázta. Bozsó Tiborné hűséges vásárlója a piacnak. Azt mondta, sok nyugdíjastársa jár ki a nagybanira, olyanok, akiknek minden fillér számít, és a 10 ezer kiskundorozsmai közül becslései szerint 3-4000 ember biztosan rendszeres vásárlója a nagybaninak.