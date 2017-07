A kiegészítők is számítanak

– A klasszikus üzleti életben az öltönyhöz nem viselünk sem fémszíjas, sem műanyag szíjas órát! A lapos, bőrszíjas óra a kívánatos, a manapság divatos sportórákat hagyjuk meg utcai viseletre – tanácsolja Lacfi Ági üzleti stílustanácsadó, és folytatja: az óraszíj színének természetesen illenie kellene az öv és a cipő színéhez.



– Nem fontos drága órát viselni, sokkal fontosabb, hogy elegáns, visszafogott legyen – teszi hozzá.



– Aki igazán komolyan veszi magát, az nem érkezik műanyag reklámtollal egy találkozóra. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhat ajándékba céges reklámtollat, de ő maga nem azzal ír alá. Rendelkezik egyszerű, de elegáns, klasszikus stílusú, saját tollal – emeli ki –, és mindig van nála aktuális névjegykártya, amit elegáns névjegykártyatartóból vesz elő, nem a farzsebből összegyűrve, ez önmaga és a másik fél megbecsülésének jele – mondja Lacfi Ági.



Aki igazán komolyan veszi magát, az nem érkezik műanyag reklámtollal egy találkozóra. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhat ajándékba céges reklámtollat, de ő maga nem azzal ír alá.



Lacfi Ági üzleti stílustanácsadó hozzáteszi, illik a hajviseletre és az arcszőrzetre is odafigyelni. – Az ápolatlan, piszkos, zsíros haj nemcsak az üzleti életben tilos, mindenkor visszataszító. Előfordul, hogy valakinek például korpásodik a haja, de az akkor is elvárható, hogy a lehető legtöbbet megtegye annak érdekében, hogy ez a legkevésbé látsszon.



Időnként vet egy pillantást a tükörbe, letisztítja a ruhájáról a port, hajszálakat, mielőtt találkozik az ügyféllel – mondja, és kiemeli, a manapság nagyon divatos szakáll ápolása is elengedhetetlen, ha már van. Ehhez számos eszköz és készítmény rendelkezésünkre áll. De különösen fontos a fül- és orrszőrzet eltüntetése is, hogy minden oldalról ápolt, gusztusos legyen a férfiember.