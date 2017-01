A körtöltésen túl bevackolt embereknek vittek élelmet, forró teát éjszakára a civilek

– Már éppen jól bemelegítettem az ágyat a meleg vizes palackokkal – fogadta a kisebb karavánt Pista, aki a töltés tövében húzta meg magát egy fóliasátorban. A forró teát, takarót azért azonnal bevitte a sátorba.Fiatalok bringáztak hétfő este, hogy felderítsék a körtöltésen túl bevackolt hajléktalanokat. A kerékpárosokat egy hálózsákokkal, élelemmel, forró teával megpakolt autó követte, ezeket osztották szét a sötétben már a hideg éjszakára készülődőknek. A holmik nagy részét az International Relations for Peace szervezet raktáraiból hozták, ezek főként külföldről érkező adományok. Szatmáry Dániel, a holland, norvég adományokkal megpakolt autó rakományával szállt be a Szeretet Láda Szeged akciójába. Dovalovovszky Andrással együtt tekert a sötétben Ampovics András is, aki foglalkozása szerint is hajléktalanokat támogat, az Indóház téri szállóban dolgozik, de munkaidőn túl is felkeresi a hajléktalanokat, azokat, akik nem jutnak be a szállásokra. Nem Pista volt az egyedüli, akit a töltésen túl felkerestek.– Átvészeltük a hétvégét, nézzék, jól ki van bélelve a kuckó – mutatja Szécsi Róbert a bódét, ahova a paplanoktól alig lehet belátni. Errefelé ritkábban járnak az utcai szolgálat munkatársai is, állítja Róbert párja. Az asszony főként Sándort félti, aki a velük szomszédos kuckóban él. A férfiért azért aggódik a nő, mert a korábban eltört lába miatt nem tud mozogni, így könnyebben megfagyhat. A civil csapat itt is takarókat, élelmet és forró teát adott a hajléktalanoknak.