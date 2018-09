A lakásárak már a plafonon - Fellendült a piac, negyedével több ingatlant értékesítettek a megyében is

– Én úgy vélem, hogy ennek a növekedésnek a hátterében a gazdaság áll. Egyik tényező a CSOK, amely egyfajta lázat generál az ingatlanpiacon, míg a másik a 2019. december 31-én lejáró ötszázalékos áfatartalmú beruházási lehetőség. Már tavaly érzékelhető volt a növekedés, de az idei év kimagasló, eddig 20-25 százalékkal több ingatlant értékesítettünk, mint a korábbi években. Az is jól látszik, hogy a korábban említett gazdasági tényezőkből adódóan legtöbben új építésű ingatlant keresnek, hiszen eleve kedvezőbb feltételekkel kapnak kölcsönt, de az is fontos a vevők számára, hogy költözéskor ne kelljen még a felújításra, átalakításra is költeni

Fotók: Török János

2009 és 2013 között egy év alatt sem történt annyi ingatlan-adásvétel, mint az idén januártól augusztusig terjedő időszakban. A Duna House mérései szerint az értékesítések száma országosan már most meghaladta a 105 ezret.Ami némi emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest, amikor összesen 101 ezer 404 ingatlan-adásvétel történt. A közlemény szerint augusztusban 13 ezer 869 lakóingatlan cserélt gazdát, míg a két évvel ezelőtt mért adatok szerint 11 ezer 814. Ez 17 százalékos bővülést jelent. Csongrád megyében is jelentősen emelkedtek a számok.– magyarázza Radics Réka, a LAKhOMe vezetője. A szakember tájékoztatása szerint a vásárlók ötven százaléka befektetési céllal szerez tulajdonjogot, míg a másik fele lakhatási célból, például a szülők leendő egyetemista gyermeküknek már nem bérelnek lakást, hanem vesznek. Kiderült, egyre több vajdasági magyar érkezik Csongrád megyébe lakni, de Belgrád környékéről is sok ügyfelük van már.Az árak lassan a plafont súrolják, a kereslet mégsem csökken. Országos szinten a tavalyi évhez képest 10-12 százalékos áremelkedés figyelhető meg.– Szerintem ennél feljebb már nemigen kúsznak az ingatlanárak, talán még egy minimális többlet várható, de alapvetően a felvételi körül, március és augusztus között van minden esztendőben növekedés. Jelenleg egy használt panellakás 210 és 250 ezer forint/négyzetméter körül mozog, állapotától függően. Egy használt lakás 300-320 ezer, az új építésű pedig 350–450 ezer forint/négyzetméter között van. Sőt, tudunk olyan építkezéseket is, ahol kimagasló a szerkezetkész ingatlan négyzetméterára: 470–550 ezer forint. És ezekből az árakból már senki sem enged – részletezi az elképesztő mértékű növekedést az irodavezető.Radics Réka azt mondja, még nem tudni, hogy a 2020 után következő időszakban várható-e csökkenés, egyelőre azt látni, hogy most megváltozik az építési szabályzat Szegeden, ha drágább lesz a telek, az ingatlanárak sem javulnak.– Rosszabb paraméterekkel lehet majd építkezni, ez vagy visszább szorítja, vagy megemeli majd a telekárakat, még nincs rálátásunk. Ugyan a CSOK hárommillió forintos lehetősége marad majd, de az áfa ekkor már 22 százalékkal megnöveli az árat. Ebből arra következtetünk, hogy újra eljön a használt lakások ideje, ismét megéri majd régebbit vásárolni és renoválni. Volt már ilyenre példa a 2008-as válságot követően. A használt ingatlanok ára előreláthatólag stagnál majd, esetleg az új ingatlanok áráig kúszhatnak fel – osztja meg lapunkkal a szakértő, hozzátéve, a fizetőképes kereslet véges. Akkor gondolkodnak új lakásban a vevők, ha kedvező hitellehetőséget kínálnak számukra.