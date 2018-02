A magánszektor szabadáras, a szaktudást meg kell fizetni - fővárosi árakkal dolgoznak a szegedi fogorvosok

Fogtömés 5 és 80 ezer forint között

A jó szakembernek ára van

A kifizetett összeg alig negyede marad az orvosnál

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete megbízásából 2017 decembere és 2018 januárja folyamán összesen 27 piaci alapon működő magán fogorvosi rendelő online árfeltüntetését vizsgálták meg, amely alapján összehasonlították a fogtömés, a gyökérkezelés és a fogfehérítés árát a különböző városokban. Ebből az derült ki, hogy Veszprém, Debrecen, Pécs, de még a főváros is olcsóbb, mint Szeged.Az átlagolt árakban csak a fogtöméseknél találták drágábbnak Budapestet, mint a csongrádi megyeszékhelyet. Igaz, a fővárosi mintában szerepelt 80 ezer forintos tömés is, amely nyilvánvalóan extrémnek számít, viszont jelentősen emel az átlagáron.A fogászati árakat egyébként meglehetősen nehéz összegyűjteni: a fogyasztóvédők is megállapították, hogy sok weboldalon egyáltalán nincsenek árak, ahol pedig igen, több esetben ott sem egyértelműek. Ennek ellenére mi is megkíséreltünk utánajárni, milyen mélyen kell a zsebébe nyúlni annak, aki magánfogászatra megy Szegeden.Nagy centrumok árai alapján megállapítottuk: egy esztétikai tömés ára 12 ezer forintnál, a fogkő-eltávolítás 10 ezer forintnál kezdődik átlagosan, utóbbiért azonban van például, ahol 22 ezer forintot is elkérnek. A foghúzásra is elég lehet egy tízezres, de egy bonyolult esetért akár több mint 50 ezret is fizethetünk.Hasonlóan nagy magánintézetek áraival összevetve ez valóban jóval magasabb, mint más városokban: Pécsett például a foghúzás akár már 3 ezer forinttal is megúszható, de Debrecenben és Győrben is 6-7 ezer forintos árakat láttunk az alacsony kategóriában. Az esztétikai tömések ugyanezekben a városokban 5-8 ezer forinttól indulnak. A fővárosban ugyanez 12-15 ezer forint körül kezdődik, de tény, hogy van, aki 80 ezer forintot kér érte – igaz, egyedi, speciális munkáról van ez esetben szó. Fogkő-eltávolítást 14-18 ezer forintért végeznek a nagy centrumokban, egy egyszerű foghúzás ára pedig 10-13 ezer forint. Ez tehát gyakorlatilag megegyezik a szegedi átlagárakkal.A jelenségen Pinke Ildikó, a Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei küldöttje meglepődött. – Tény egyébként, hogy Szegeden nagyon sok a szakmáját magas szinten művelő kolléga, illetve a szakterületi specialista, akik külföldön képzik magukat, és a legmodernebb technikával dolgoznak. Ezt nyilván szeretnék az áraikban is érvényesíteni. Mivel a magánrendelés szabadáras, mindenki annyiért dolgozik, amennyiért jónak látja. Amíg pedig van fizetőképes kereslet, ez működik is.Bajusz Örs fogorvos, parodontológus szakorvos szakmai vezetőként a szegedi Dental Garden mellett Gyöngyösön és Budapesten is üzemeltet rendelőt, így nagy rálátása van az országos árakra. Elöljáróban elmondta, a speciális ellátási formákban szinte ugyanazokkal az árakkal dolgoznak az országban a szakemberek, az olyan alapfeladatoknál azonban, mint például a tömés vagy a gyökérkezelés, akár két-két és félszeres is lehet a különbség attól függően, hogy melyik régióban dolgozik az adott fogorvos. Szegeden pedig valóban a fővároshoz hasonló árak vannak.– Ennek oka elsősorban az, hogy egyetemi városként nálunk jó szakemberek dolgoznak – magyarázta. – Közülük is azonban csak azok tudnak jól megélni, akik valamely terület elismert specialistái, vagy a legújabb technológiákat alkalmazzák. A sebészeti beavatkozásokat például nálunk már 80-85 százalékban megelőzi a 3D tervezés és a 3D nyomtatás. Ehhez azonban 5-10 millió forintos beruházásra volt szükség, amelyet be kell építeni az árakba.Bajusz doktor úgy fogalmazott, az árak ötven százaléka a magas szakmaiságú rendelőkben az anyagköltséget, rezsit és az alkalmazottak bérét fedezi, és a másik ötven százalékon osztozik a fogorvos, illetve az őt foglalkoztató cég. – Könnyen kiszámolható tehát, hogy azokban a városokban, ahol magasak az ingatlanárak, drágább lesz a fogorvosi ellátás is, ahogyan ott is, ahol minőségi alapanyagokkal dolgoznak. Egy tömőanyagszettet meg lehet venni például 20 ezer forintért és 200 ezerért is, a betegnek viszont nem mindegy, melyiket építik be a fogába. Ahol nagyon alacsonyak az árak, nem biztos, hogy minőségi alapanyagokkal tudnak dolgozni, ezért mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy ha nincs sok pénze, viszont olyan szerencsés helyzetben van, hogy egyetemi városban él, a legolcsóbb árak helyett inkább a klinikát válassza, ott ugyanis biztos, hogy magas színvonalú szakmai kontroll mellett végzik a kezelést.