A megye közel fele már szavazott, 53 százalékos a részvétel - élőben Csongrád megye hírei, eredményei

Érdekes adalék, hogy ottjártunkkor a Tömörkény-gimnáziumban az átjelentkezéssel szavazók között túlnyomórészt fiatalokat, középkorúakat láttunk sorba állni.

Lehet pótolni a lejárt okmányokat



Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, és rendelkezik érvényes okmánnyal, amellyel igazolja személyazonosságát és lakcímét. Ha valaki a napokban veszi észre, hogy lejártak az okmányai, mégis szavazna, nem kell aggódnia, péntektől vasárnapig 7-től 19 óráig tartanak nyitva a kormányablakok, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog zavartalan gyakorlását. A meghosszabbított ügyfélfogadási rendben az ügyfeleknek lehetőségük lesz személyazonosításra alkalmas okmány (állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány) igénylésére, valamint a lakcímigazolvány pótlására. A rendkívüli nyitva tartás ideje alatt kizárólag ezekre korlátozódik az intézhető ügyek köre, egyéb ügyekben nincs mód eljárni.

Egyéniben csak egy nyertes

Nemzetiségi lista pártos helyett

Lehet javítani a rontott szavazatot

A négy évvel ezelőtti szabályok az idei országgyűlési választáson is érvényesek. Archív fotó: Karnok Csaba

Vasárnap is kérhető mozgóurna

Lesz-e tumultus a Tömörkénynél?

Pótolhatjuk okmányainkat

Csongrád megyében 15 órakor 53,64 százalék volt a részvételi arány.- A Tabán-iskolában adta le szavazatát Szabó Sándor, a Csongrád megyei 1-es körzet MSZP-s országgyűlésiképviselő-jelöltje. A honatya a magas részvételi aránnyal kapcsolatban megjegyezte, ez a regnáló kormánypárttal szembeni elégedetlenségre utal, szerinte az emberek változást akarnak. – Én mindvégig pozitív kampányt folytattam, Szegedről és az ország dolgairól beszéltem az emberekkel, arról, hogy min változtatnék – fűzte hozzá.A szocialista politikus 10 esztendős lányával, Fruzsinával érkezett a szavazókörhöz. Megtudtuk, a kislány szerette volna elkísérni édesapját, s Szabó Sándor szerint már elég nagy ahhoz, hogy átérezze, miről is szól a választás. Édesanyjával és kislányával együtt érkezett a szavazásra Vargáné Bakodi Emese, aki szerint fontos, hogy az ember beleszólhasson abba, hogy mi történik az országban. – Otthon is beszélgettünk pártokról, programjaikról, s igaz nem mindenben értünk egyet, összeveszni nem szoktunk a politikán, ez nem borítja fel a családi békét – mondta el lapunknak.Emese számára egyébként nem volt nehéz feladat, hogy a jelöltek közül kiválassza a számára legszimpatikusabbat, mint mondta, mivel folyamatosan nyomon követi a közéleti eseményeket, egyszerű volt a döntés számára. Egy nyugdíjas házaspárral is beszélgettünk a Tabán utcai szavazókör előtt. – Azért kell elmenni szavazni, mert ha nem is a mi jövőnk, de a gyerekeinké fontos – fogalmazott az asszony. Férjével egyébként minden választáson részt vettek eddig is, s mint elmondta, most is nyomon követte a kampányt, bár nem tetszett neki.Csongrád megyében a részvételi arány 43,06 százalék.- Sándorfalván a 3 sz szavazókörben 13 órakor nemzetközi bizottság is ellenőrizte a szavazás menetének tisztaságát.A választásra jogosultak 29,93 százaléka, 2 356 947 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.Az arány a megyében, a környéken még nagyobb:Hódmezővásárhely – 35,91Székkutas – 38,26Mártély – 37,46Makó – 35,67Csanádalberti – 43,92Nagyér – 27,09Csongrád megyében 11 órakor 30,98% a részvételi arány. Viszont kiemelkedő, hogy a 4. számú választókörzetben a legnagyobb a megjelentek aránya.A szentesi körzet megyehatár melletti kistelepülésén, Árpádhalmon az előző választásokhoz képest jóval nagyobb az aktivitás. A falu egyetlen szavazókörében megtudtuk, fél 11-ig a választásra jogosultak több mint 20 százaléka megjelent. Nyolc első szavazójuk van, akiket nemzetiszínű karkötővel lepnek meg életük fontos eseményén. Az egyik első szavazóval mi is találkoztunk.Szabó Imre és családja együtt igyekezett a szavazókör felé. A házaspárnak két gyermeke van. A kicsi, Réka, 9 éves. A nagylány pedig 19, ő az, aki először szavaz.- Nálunk természetes, hogy Viki és Réka mindig jönnek velünk. Jó, ha azt látják, hogy nekünk felnőtteknek fontos a szavazás. A mi felelősségünk is, hogy ki vezeti az országot. Bárhogy is alakul a szavazás végkimenetele, mi megtettük, amit tehettünk. Utána nem kell szemrehányást tennünk magunknak - mondta a családfő, Szabó Imre.- Kicsit izgulok - ezt már Viktória, a család első alkalommal szavazó nagylánya mondta.- Érettségi után ápolónő leszek. Ezért a kampányban azt figyeltem, mi hangzik el az oktatás- és az egészségügy fejlesztéséről. Két párt között hezitáltam. Tegnap döntöttem el, végül kire adjam a voksom.- A családban is beszélgettünk a választásról. Itt most nem az ígéretek a fontosak, hanem hogy majd mit tart majd be belőle a győztes - tette hozzá Tóth Imréné.Hódmezővásárhelyen két szavazókörben jártunk. A Nagy Sándor utcaiban és a Szent István utcaiban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ki, miért tartotta fontosnak, hogy elmenjen szavazni. A legtöbben kérés nélkül, azt is elmondták, hogy kire szavaztak. Indokként hangzott el Márkus Attilától és Mészáros Erzsébettől, hogy fontosnak érzik, hogy részt vegyenek a döntéshozásban és támogatni szeretnék a kormányt abban, hogy a megkezdett munkát folytassa.Egy nagymama, Molnárné Piroska, pedig azt mondta el, hogy unokáját is képviseli a szavazáson. A családja és az ő jövőjéért is szavaz. Azt viszont családon belül sem beszélték meg, hogy ki kire szavaz, ez mindenki magánügye.Klimó Péternek és Szatmári Anikónak a szavazatát a hároméves Gábor dobta be az urnába. Mint elmondták, a gyermekük jövőjéért szavaznak.Csiki Zoltán, taxis, azt mondta, hogy munka után feltétlen elmegy szavazni. Ő is azzal indokolt, hogy az ország jövője a tét. Többen még említették, hogy a döntéshozásban fontos szerepet játszott a migránsok jelentette a fenyegetettség és, hogy Magyarország magyar maradjon.A Tömörkény-gimnáziumnál délelőtt 10 után az utcán nem állt sor, ám az épületen belül az átjelentkezéssel szavazók nagyjából 20 perc alatt tudtak végezni akkor. A 311-es szavazókör a tornateremben van kialakítva, ahol a falra ragasztott papírokon tájékozódhattak a választópolgárok, hogy melyik sorba is álljanak be.A legtöbben a budapesti és Csongrád megyei szavazókat fogadó asztalnál álltak, délelőtt viszont a Békés megyeik nem tolongtak, több alkalommal is megkérdezték a folyosón várakozókat, hogy van-e közöttük abból a megyéből érkező. A választási bizottság tagjai felhívták a figyelmet arra is, hogy az átjelentkezéssel szavazóknak, akiknek zöld borítékot adtak, csak akkor lesz érvényes a voksuk, ha lezárják a borítékot, mielőtt az urnába dobják. Ottjártunkkor adta le szavazatát a látássérült Bodnár Attila, akit Szabó Zoltán kísért el a szavazókörbe. Attilának az átlagosnál hosszabb ideig tartott, míg leadta voksait, ő egyébként a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont igényelhetett.A férjével ment el szavazni Krizbai Imréné, velük a szőregi iskolánál találkoztunk. Az asszony lapunknak azt mondta, fontosnak tartják a szavazáson való részvételt. – Egyáltalán nem mindegy, miként voksolunk az ország jövője érdekében. Abban a korban vagyunk már, hogy átérezzük ennek a döntésnek a jelentőségét. Egyértelmű volt, kire adjuk le szavazatunkat, hiszen vannak gyerekeink, unokáink, az ő boldogulásukat tartjuk szem előtt – fogalmazott. Egy másik házaspárral is beszéltünk, Kiss István és felesége is minden szavazáson részt vesz. A férfi elmondta, nem volt nehéz választaniuk a jelöltek közül, de jobban örültek volna, ha a kampány hangneme visszafogottabb, intelligensebb lett volna.Az átjelnetkezőknek kijelölt Tömörkény-gimnáziumnál egyelőre nincs tömeg, az épületen belül viszont egyre több ember vár.- Csongrád megye 2-es körzetének kormánypárti országgyűlésiképviselő-jelöltje, B. Nagy László feleségével érkezett szavazni 9 órakor a Szőregi iskolába. Miután leadta voksát, a politikus lapunknak azt mondta, arról döntenek ma a választópolgárok, hogy milyen kormánya, s így milyen jövője lesz Magyarországnak. – Emlékeim szerint durvább kampány még nem volt hazánkban, a hangnemén kívül furcsának tartom, hogy a kormányt leváltani készülő pártok semmiféle programot, jövőképet nem vázoltak fel, így csak személyeskedésekre futotta – fogalmazott B. Nagy. A részvételi aránnyal kapcsolatban azt mondta, a sok éves átlagnak megfelelően alakul, arra számít, hogy a választásra jogosultak 60 százaléka vesz részt a választáson.- Csongrád megyében eddig a szavazásra jogosultak 14,14 százaléka adta le a voksát, ez 46780 szavazó.Lázár János Facebookos videóüzenetben jelezte, hogy már szavazott és erre buzdít minden egyes Magyar állampolgárt.- Reggel 8 órakor szavazott a Makói Katolikus Iskolai szavazóhelyiségben Rója István , az MSZP képviselőjelöltje. Azt mondta, kiegyenlített küzdelemre számít, és bízik abban, hogy nyerhet. A voksolni kívánók egyébként, úgy láttuk, szinte egymásnak adták a kilincset, nagyon sokan jönnek szavazni.- Csongrád megyében eddig a szavazásra jogosultak 2,36 százaléka adta le a voksát, ez 7800 szavazó.A rendszerváltás után nyolc évvel ezelőttig kétfordulós parlamenti választásokat tartottak hazánkban, az akkori Országgyűlések 386 tagját választották meg.Minden választásra jogosult két szavazólapot kap, egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a 106 egyéni választókerületben képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Azok, akik valamely nemzetiséghez tartozóként regisztrálták magukat, a pártlista helyett saját nemzetiségük listáját kapják meg.A vesztesek töredékszavazatait azonban a pártlistára leadott voksokkal együtt beszámítják.Az egyéni körzetben vesztes induló töredékszavazataiból és a pártlistás voksokból az úgynevezett d'Hondt-mátrix segítségével alakítják mandátummá a szavazatokat.Az a 60 ezer ember, aki azt kérte a helyi választási irodáktól, hogy nemzetiségi választóként vehessen részt a voksoláson, nem pártlistára, hanem a saját nemzetisége listájára voksolhat. Mind a 13 országos nemzetiségi önkormányzat állított listát, és amennyiben egy nemzetiség eléri az országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám negyedét, akkor szavazati joggal rendelkező képviselőt küldhet a parlamentbe.Érvényesen szavazni csak a lepecsételt szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. A felsorolt nevek, illetve jelölőszervezetek közül csak egyet lehet választani, aki több helyre húz ikszet, érvénytelenül voksol. Amennyiben valaki elrontja a szavazólap kitöltését, még mielőtt bedobná az urnába, jelezheti ezt a szavazatszámláló bizottságnál, s újat kap. Új szavazólapot rontás miatt azonban csak egyszer lehet kérni.Akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, netán fogva tartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, igényelhetnek mozgóurnát. A szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni mozgóurnát, de érdemes tudni, hogy ha valaki kényelmi szempontból tenné ezt meg, azt visszautasítják. Ha a mozgóurna iránti kérelmet az érintett saját kezűleg aláírta, az iratot bárki beviheti a szavazóhelyiségbe, nem fognak tőle meghatalmazást kérni.Amennyiben valaki vasárnap nem a lakóhelyén tartózkodik, de egy másik településen szeretne szavazni, péntekig elintézhette az átjelentkezését. Az érintettek számára szavazókört is kijelöltek, Szegeden - akárcsak négy éve - a Tömörkény-gimnáziumban voksolhatnak. Bár 2014-ben megerősített, azaz nagyobb létszámú választási bizottság fogadta az embereket, hosszú sorok alakultak ki.Nem kell aggódnia annak sem, akinek lejártak az okmányai, ma és holnap 7-től este 7-ig nyitva lesznek a kormányablakok, igaz a korábbi tájékoztatással ellentétben Szegeden nem mind a három, csak a központi, Rákóczi téri épületben fogadják az ügyfeleket. A rendkívüli nyitvatartás idején kizárólag a lejárt okmányok pótlását végzik