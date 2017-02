A pénztárnál tudta meg: többe kerül az ebédje

Olvasónk ebédért indult hétvégén az egyik bevásárlóközpont éttermébe, ahonnan hazavitte a kiválasztott menüt. A pénztárnál azonban nagyon meglepődött: a rántott gombáért és krumplipüréért a kiírt 858 forint helyett 924 forintot kértek tőle. Mint kiderült, azért, mert elvitelre drágább az étel – köszönhetően az áfaváltozásnak.Mint arról beszámoltunk, 2017 januárjától a vendéglátásban 27 százalék helyett 18 százalékos lett az áfakulcs. Olyan esetekben viszont, amikor az ételt más helyszínen fogyasztják el, akkor az értékesítő az áfatörvény szerint termékértékesítést valósít meg, amely 27 százalékkal adózik.Arról egyébként, hogy a feltüntetett árak nem tartalmazzák az elvitelre vonatkozó áfakülönbözetet, az étterem is tájékoztatta vevőit a pénztárnál kihelyezett táblán: „Kedves Vendégeink! Elvitel esetén az ételeink árát 27 %-os Áfa terheli, a pultban feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák a 7,62 %-os Áfa különbözetet." Csakhogy olvasónk úgy érzi, nem fizetéskor kellene szembesülnie azzal, hogy nem annyit fizet majd, mint amennyire előzetesen számított.Tegnap mi is ellátogattunk a bevásárlóközpont éttermébe. Több mint 20 fajta ételt kínáltak ebédidőben, nem mindegyiknél volt feltüntetve külön az elviteles, emelt ár.– Nem szoktam nézni az árakat. Ha az ember éhes, így is, úgy is eszik – legyintett egy fiatal férfi, amikor elvitelre kért ebédjével kapcsolatban megkérdeztük, tudja-e, hogy így többet kell majd fizetnie érte. Nem tudta egyébként. Néhány perccel később megjelent egy áruházi dolgozó, és kinyomtatott táblázatot hozott, amelyet plexitartóban kihelyeztek a két ételespult tetejére. Az ételek elvitel esetén számított árai voltak rajta. Örömmel tapasztaltuk, hogy miután egy órával korábban érdeklődtünk az üggyel kapcsolatosan az áruház vezetőségénél, azonnal intézkedtek.– A fogyasztóvédők helyszíni ellenőrzést tartottak, és nem találtak problémát, a két fogyasztói ár csak az áfatartalom miatt különbözik egymástól, és a vevői tájékoztatás is megfelelő volt, a könnyebb beazonosíthatóság miatt azonban úgy döntöttünk, kiírjuk külön-külön minden termék mellé az elviteles árakat is – mondta el Török Gábor kiskereskedelmi igazgató.