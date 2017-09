A PESA visz leggyakrabban biciklit - ritka, hogy nem elég a két kerékpártároló

Fotók: Kuklis István

– A villamosokon történő kerékpárszállításnak van egy stabil, bár nem túl népes közönsége. Az viszont kijelenthető, hogy napról napra találkozhatunk kerékpárosokkal a villamosvonalainkon – mondta el Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója, akit a több mint egy éve bevezetett szolgáltatás tapasztalatairól kérdeztünk.Mint megírtuk (2016. július 11.: Két biciklit visz el a villamos ), tavaly július végétől van arra lehetőség Szegeden, hogy a járművek hátsó részében felszerelt tárolókban rögzítve szabályosan és biztonságosan tudjon biciklit szállítani, aki akar.

A szolgáltatás – amelyet külföldi, budapesti és miskolci példák alapján vezettek be Szegeden – külön jegy vagy bérlet nélkül vehető igénybe.

– A 2-es vonalon futó alacsonypadlós járműveknél népszerűbb ez a szolgáltatás. Elmondható, hogy a kerékpáro-sok száma hétvégén megnő a szórakozni induló, illetve hazafelé tartó fiatalok miatt. Az is látszik, hogy esős időben megugrik a lehetőséget kihasználók száma. Ilyenkor történt már olyan is, hogy a villamoson kialakított két darab tároló nem volt elegendő, de ez nagyon ritka. Az is előfordul, hogy akinek menet közben elromlik a bringája, így próbál hazajutni – magyarázta az igazgató.



– A bevezetés óta nem jutott el hozzánk ilyen panasz. Olyan azonban már előfordult, hogy egy utasunk fönt felejtette a biciklijét a villamoson, ami a talált tárgyaink között kötött ki – mesélte Majó-Petri Zoltán a furcsa esetet.

Mivel a biciklitárolókat a járművek azon részein alakították ki, ahol a babakocsis szülők és a kerekesszékkel közlekedők is utaznak, érdeklődtünk, előfordult-e már konfliktus emiatt a speciális igényű utasok között.Az igazgató kérdésünkre azt is elmondta, a kerékpárszállítási lehetőség a jövőben is megmarad, azaz a kétkerekű poggyászként továbbra is fölvihető a villamosokra, és nem kell érte külön fizetni.