A Pick gyöngyszemeinek főztjét ítélte legjobbnak a zsűri a Toros fesztiválon

– Az utcánkban van egy hentes, sose ba..ik, olyan rendes – csattant el egy vaskos poén szombat délben a szegedi Széchenyi téren, ahol kilencedik alakommal rendezik meg a Toros Pálinkafesztivált. A szombat a böllérversenyről szólt, ami már reggel hét órakor elkezdődött. A csapatok hatalmas lendülettel vetették bele magukat a gasztronómiai tudományuk fitogtatásába és a pálinkakóstolásba.Két lépést nem tudott megtenni az ember délelőtt 11 órakor úgy, hogy valamelyik standról ne nyomjanak a kezébe egy stampedli pálinkát, vagy valamilyen sertésből készült ételt. A furcsa nevű Hulladékos böllérek csapatánál találkoztunk a legfiatalabb böllérsegéddel, Simon Imrével, aki a kolbásztöltőt is lig érte fel és csak segítséggel tudta tekerni. A polgármester konyhájánál Bandula Istvánné a dísztálat készítette, amire a sültek – hurka, kolbász, hús – mellett – majorannás májkrémmel töltött krumpli és juhtúróval töltött gomba is került. A 80 kiló lapockából, 700 levél káposztából a férje, Bandula István készített 1200 adag töltött káposztát.A Jobbiknál sült kolbász és pörkölt készült, de amikor a polgármesteri káposztából kaptak egy kis kóstolót, Tóth Péter, jobbikos önkormányzati képviselő a fair play jegyében sült kolbásszal viszonozta a gesztust.A sándorfalviak faházánál is készültek: a disznóságok mellett házi csörögefánkkal kínálta a közönséget a polgármester, Gajdosné Pataki Zsuzsanna.A zsűri faházában dél körül kezdtek sorakozni az ételek. Sági Szilárd, gasztrokibic mellett a szegedi vendéglátás jól ismert személyiségei, Kádár-Németh Matild, mesterszakács, Kálmán József, a Hansági Ferenc Szakképző Iskola egyik alapítója és Puskás László kóstolták végig a kilenc csapat böllére és segítőik főztjét. Volt olyan csapat, amelyik négy fogást is tálalt a zsűrinek. Sági Szilárd nem fogta vissza magát, a juhtúróval töltött gombát inkább egy vegán fesztiválon látta volna szívesebben, nem pedig egy toroson. Hallhattunk még véleményt egy brutálisan csípős kolbászról, gyönyörűen roppanó és finom virsliről, ehetetlen cékláról, kitűnő levesről és csodás szaftú pörköltről.A zsűri végül a Pick gyöngyszemei elnevezésű csapat toros tálját ítélte a legfinomabbnak, így ők vehették át az első helyért járó díjat a színpadon.