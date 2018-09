A Szegedi és Szentesi járásban a legeredményesebbek szövegértésben - Nem mindegy, hol tanul a gyermekünk

A Szegedi járás teljesít a legjobban

A Szentesi járás a legjobb 33 közé került. Nem panaszkodhatnak a Koszta József Általános Iskola tanulói. Fotó: Török János

Modernebb utakon kapjuk ma már az információt

Amikor az iskolán múlik

Bár mára már szinte teljesen egységesítették a magyar oktatási rendszert, aminek köszönhetően szinte napra pontosan ugyanakkor és ugyanazt tanulja minden gyerek – járjon akár egy borsodi falusi iskolába vagy egy fővárosi elitbe – a kompetenciamérések évről évre bebizonyítják: egyáltalán nem mindegy, hol tanul egy fiatal.Az Összkép nemrégiben az egyes járások szövegértés-kompetencia eredményeit hasonlította össze az elmúlt öt évből, amiből az is kiderült, hogy még a megyéken belül is nagyok lehetnek a különbségek.Csongrád megyében legjobban a szegedi diákok teljesítenek, ezzel a megyeszékhely az ország legjobb 33 eredményt elérő járása között van. A Szentesi járás az országos toplistán a 33–66. helyezettek mezőnyében szerepel, Hódmezővásárhely a 67–99. között, míg Csongrád és Kistelek a 133–165. helyezettek táborában kapott helyet. Ez utóbbi egyébként nem a legrosszabb: a 198 járás sereghajtói között Gönc, Szikszó és Kunhegyes környéke szerepel.Látható tehát, hogy még megyén belül is hatalmas a különbség az egyes intézmények között. Kosik Lászlóné, a szegedi Arany János Általános Iskola magyartanára szerint bár valóban minden gyerek ugyanazt tanulja, fontos, hogy következetesen és folyamatosan odafigyeljenek a pedagógusok arra, hogy valóban értik-e azokat a szövegeket, amelyekkel találkoznak.– Ebbe beletartozik az is, hogy például a testneveléstanár se mutassa meg a feladatot, hanem magyarázza el. A hallott szöveg értése ugyanis ugyanolyan fontos, mint az írotté – mondta. A szakember szerint egyébként a sokszor hangoztatott visszaesés, ami a gyerekek szövegértésén látszik, az utóbbi 10 év technikai fejlődésének hozadéka.– A fiatalok az információkat már számtalan formában megkapják: képben, zenében, hangban, így nincsenek rákényszerülve az olvasásra. Még tanulni sem úgy tanulnak már, mint szüleik: interaktív órákon, kooperatív munka során szerzik az új ismeretek egy részét. Ez persze hasznos, de a szövegértés képességének ettől még meg kellene maradnia.Ehhez pedig olvasniuk kellene, azt viszont egyre kevésbé teszik. Az iskola könyvtárát például közel 300 gyerek látogatja, közülük azonban mindössze 85-en felsősök. A fiú-lány arány is nagyjából ugyanez: ötödik osztálytól kezdve pedig szinte csak a lányok olvasnak. – A kötelező olvasmányok ezen a trenden segíthetnének, de már azok is idejétmúltak. Ha modern irodalmat olvasnának, vagy legalább lenne választásuk, biztosan szívesebben vennének könyvet a kezükbe – vélekedett Kosik Lászlóné, aki azt is tapasztalja, hogy a tananyagban vett szövegekkel is komolyan megküzdenek a gyerekek, így azokat is fel kellene frissíteni. – Egy János vitéz vagy Toldi hiába bír hatalmas irodalmi értékkel, ha nem értik a nyelvezetét – magyarázta.Az Összkép egyébként nemcsak a teljesítményeket vizsgálta, hanem az iskolák hozzáadott értékét is, vagyis levonták az eredményből a szülők társadalmi hátterét. E tekintetben az ország déli része teljesít kiemelkedően. Csongrád megye nagy része is az élmezőnyt jelző 33–66. helyezett sávban mozog, a Szentesi járás pedig a legjobb 33 közé is bekerült. Ez azt jelenti, hogy megyénkben az itt élő gyerekeknek a legnagyobb az esélyük arra, hogy akkor is jól teljesítenek majd az iskolában, ha szüleik nem foglalkoznak külön velük, vagy nem fizetnek magántanárt.– Az alsó tagozatban kapott erős alapokat felső tagozatban azzal tudjuk továbbépíteni, hogy minden kolléga a lexikális tudáson felül törekszik az adott tantárgyhoz kötődő szöveges kompetenciához hozzásegíteni a gyerekeket. Hiszen másfajta szövegértésre van szükség matematikából, történelemből és földrajzból – mesélt a siker hátteréről Tóthné Hlavács Mária, a szentesi Koszta József Általános Iskola magyar munkaközösségének vezetője. Hozzátette: a szövegértés készségének kialakulása nem csupán azon múlik, hogy egy gyerek sokat olvas-e.– A családok egyre kevesebbet beszélgetnek, pedig ez is nagyon fontos, ahogyan az is, hogy hagyjuk a gyereket kibontakozni, véleményt alkotni. Az iskola feladata, hogy ezekre megteremtse a lehetőséget, emellett pedig nyomon kövesse a fejlődést. Ha ezeket mind megteszi, látszik az eredmény, és az ki is mutatható ezekkel a mérésekkel.

A fiatalok az információkat már számtalan formában megkapják: képben, zenében, hangban, így nincsenek rákényszerülve az olvasásra. Még tanulni sem úgy tanulnak már, mint szüleik: interaktív órákon, kooperatív munka során szerzik az új ismeretek egy részét.

-Kosik Lászlóné magyartanár