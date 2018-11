A szőregi rózsa fennmaradásáért dolgoznak - Érdemes a drágább, de minőségibb töveket választani

A legtöbb rózsatövet külföldről rendelik



A Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ hosszabb ideje együttműködik Európa legnagyobb rózsanemesítő cégeivel, 2004 őszétől a francia Meilland cég kizárólagos magyarországi képviselője. Az összes árbevételük 60-65 százaléka exportból, míg 35-40 százaléka belföldi értékesítésből származik, az eladott növények 80-90 százalékát a rózsatövek adják. Szinte egész Európába exportálnak, Spanyolországtól Oroszországig és Finnországtól Görögországig.

A kitartóan szép, meleg őszi időnek köszönhetően nem csökken az ültetési kedv novemberben sem Szegeden, a multiknál is sokan vásárolnak rózsatöveket.Nincs olyan nap, hogy a Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ-hez ne térjen be vásárló, aki rózsákkal szeretné megszépíteni kertjét, de sokan rózsaültetvényüket bővítik a cég által forgalmazott tövekkel, magyar nemesítésekkel.– Legyen szőregi rózsa minden kertben címmel indítottunk kezdeményezést annak érdekében, hogy ne tűnjön el néhány éven belül a szegediek kincse, a rózsa. Ma már egyre kisebb területen foglalkoznak a méltán híres virággal, jelenleg körülbelül 50–55 hektáron termesztik Szőregen és környékén. Még most sem késő elkezdeni az ültetést, de csakis a szabadgyökerűt válasszuk ilyenkor, a cserepesnek tavasszal van a telepítési ideje. A hozzánk betérő vásárlókat széles körű szakmai tanácsokkal látjuk el hétfőtől szombatig, viszont az utóbbi két évben meglepően tapasztaltuk, hogy nemcsak a 30–40 éves korosztály, hanem a 60 év körüliek is az oldalunkról kinyomtatott rózsafajta képével és nevével érkeznek. Sokan az interneten tájékozódnak, pontos elképzeléssel érkeznek, így mi a telepítésben, érdekességekben segítünk – magyarázza a Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ elnöke, Meszlényi Ferenc Virágzó rózsákkal, díszcserjékkel, örökzöldekkel, gyümölcsfákkal várják a kertészkedni vágyókat. Rózsából 450–460-félét, míg a gyümölcsfákból vírusmentes példányokat kínálnak, így évtizedeken keresztül egészséges, bőséges terménnyel rendelkező fáknak lehetünk tulajdonosai. Mintha könyvtárban járnánk, A-tól Z-ig felcímkézve, névvel és fotókkal ellátva tájékozódhattunk, válogathattunk a hűtőházban a rózsákból.– Én mindig azt javaslom, hogy érdemes a drágább, de minőségi rózsatöveket választani. Lehet, hogy esetükben licencdíjat kell fizetni, ellenben a kommersz fajtákkal, viszont az évi húsz alkalom helyett elegendő négyszer lepermetezni, tehát mégis pénztárcabarátabb. Mindemellett már széles választékban van fagy- és szárazságtűrő tövünk, aki most kezdi a telepítést, fordítson figyelmet ezekre, sőt a szmogot is jól bírják. Továbbra is a bordó és a piros a kedvenc, de sárgából és fehérből is sokat értékesítünk. Aki viszont több hektárban gondolkozik, ne ugorjon bele egyből. Szánjon két évet a tanulásra, járjon el gyakorlati tapasztalatot gyűjteni olyan családokhoz, akik évtizedek óta ezzel foglalkoznak. Csak ezt követően érdemes a földterület nagyságán gondolkozni, az anyagiakat megtervezni – javasolja az elnök.Meszlényi Ferenc hozzátette, azt tapasztalják, hogy sok fiatal érdeklődik a rózsatermesztés iránt, de csupán 600 ezer forintig adómentes, míg a gyümölcsösök 8 millió forintig.– Ez számunkra is elkeserítő, és mivel nem minősül mezőgazdasági tevékenységnek, így állami támogatás, pályázat sincs hozzá. Most ez ellen kívánunk tenni Rózsavölgyi József képviselő úrral közösen, hiszen a 24. órában járunk. Azért is érdemes ekkora energiát belefektetni ebbe, mert a környező országok egyikében sem foglalkoznak rózsával, piaci szempontból kiemelkedő, sok rendelést kapunk külföldről webáruházunknak köszönhetően. Most 2900 tőnél jár az éves eladásunk – részletezi az elnök.Rózsavölgyi József hozzátette, az ősz során az Agrárminisztériumban jártak. Egyik kérésük a szőregi rózsa hungarikummá tétele volt, míg a másik, hogy emeljék meg az adózási támogatást, ugyanis most 2-300 család él meg ebből a megyeszékhelyen, a növekedés által ők fenn tudják tartani a város egyik legféltettebb kincsét. Megtudtuk, emellett anyagi segítséget kértek ahhoz is, hogy Márk Gergely rózsanemesítő példányait továbbra is értékesíteni tudja az ÁFÉSZ.Megtudtuk, folyamatosan az újdonságokon dolgozik a szövetkezet, például jövőre mutatják majd be a külföldön is újdonságnak számító „parfum collection"-t. A fajta különlegessége, hogy folyamatosan virágzik, gyönyörű színei vannak, és ami még ennél is jobb, hogy másfél-két hétig is illatozik a virág. Meszlényi Ferencék Hamburgban fedezték fel és jutottak hozzá azzal a feltétellel, hogy csakis hazánkban árusíthatják majd. A meglévő készlet is előrébb lép az arculatban, hiszen számos szép nevű tő van, melyeket történelmi személyiségekről, városokról neveztek el. Például van Széchenyi István emléke, Zrínyi Miklós emléke, és a gyönyörű lila, illatos virág Csíkszeredáról elnevezve. Mindegyik csomagolásán a növény ismertetői mellett a névadó képe és tudnivalója is látható lesz.