Lázár üzent - Molnár visszaüzent: a testület lefújta, mégis megtartják az algyői népszavazást

Hívjon össze rendkívüli ülést az algyői képviselő-testület, és fújja le a vasárnapi népszavazást, ha már okafogyottá vált – javasolta Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, Algyő országgyűlési képviselője a helyi általános iskolában tartott szerda esti lakossági fórumán . Molnár Áron polgármester nyilatkozatban reagált az elhangzottakra, amit változtatás nélkül közlünk.Nyilatkozat Lázár János Miniszter úr szerdai fórumán elhangzottakraSajnálom, hogy nem volt lehetőségem alábbi észrevételeimet személyesen elmondani a fórumon, de másfél hónappal ezelőtt meghirdettem egy kerekasztal beszélgetést szinte ugyanerre az időpontra, melyre meghívtam Miniszter urat is. Jómagam nem kaptam invitálást a hat órakor kezdődő eseményre, bár szívesen tartottam volna közös tájékoztatót.Miniszter úr javaslatát, amely szerint a képviselő testület „fújja le" az okafogyottá vált népszavazást nem tartom követhetőnek, mert a jelenlegi információnk szerint, amelyet írásban kaptunk a Nemzeti Választási Iroda elnökétől, nincs törvényes lehetőség a népszavazás visszavonására.Mélységesen elkeserített az a fölvetés, hogy meg kell vizsgálni Ormay Tamáshoz fűződő viszonyomat sugallva ezzel azt, hogy valamilyen üzleti érdekből én nem hagytam lehetőséget más helyszín előtérbe kerülésének.Dokumentumokkal tudom igazolni, hogy a három alternatív terület közül kettőt (az úgy nevezett L-alakú ipari parkost és az állami erdőt) én javasoltam a kormány illetve a görög befektető figyelmébe. Előbbit még 2016 májusában, utóbbit pedig júliusban. Ha bármilyen érdekem fűződött volna az eredeti helyszínhez, akkor nyilván ezt nem tettem volna meg. A cég egy tanulmányban részletesen elemezte, hogy a fölajánlott területek miért nem felelnek meg. A tanulmány kiküldésre került minden képviselő számára.Arról is tudom biztosítani Miniszter urat, hogy az önkormányzat mindent megtett, hogy vonzóvá tegye ezeket az alternatív helyszíneket. Fölajánlottuk az L-alakú terület kapcsán a jelenleg a helyszínen üzemelő cég átköltöztetését egy másik ipari parkos területre, illetve az állami területen az erdő kitermelését és az odavezető út kiépítését. Megadtunk volna minden adminisztrációs segítséget is. Ezen kívül megjegyezném, hogy Algyőn hatályban van egy gazdaságösztönző rendelet 100 millió forint keretösszeggel, ami akár munkahelyteremtő, vissza nem térítendő támogatásként is igényelhető.Elhangzott még, hogy a lakosság felé nem volt megfelelő a tájékoztatás. Az ügyben a népszavazás kiírása előtt öt lakossági fórum, illetve közmeghallgatás került megszervezésre. Ebből kettőt a kormányhivatal saját hatáskörben, kettőt az önkormányzat, egyet pedig a görög befektető szervezett. Az időpontok napszak szempontjából változók voltak, így mindenki részt tudott venni legalább egyen, aki akart. A cég képviselői mindegyiken személyesen jelen voltak. A testületi ülések megtekinthetőek élőben és visszanézhetőek az önkormányzat Youtube csatornáján, ezen kívül május óta, az összes algyői postaládába havonta eljuttatott Algyői Hírmondóban értesítettük a lakosságot a fejleményekről. Ugyanígy kerültek föl folyamatosan hírek az üggyel kapcsolatban az önkormányzat honlapjára és a facebook oldalunkra. Továbbá több helyi és régiós médium is rendszeresen beszámolt a fejleményekről. A lakosság tájékoztatását jómagam teljeskörűnek értékelem.Teljes mértékben egyetértek Miniszter úrral abban, hogy az elmúlt két év együttműködése pozitívnak mondható. A kölcsönös bizalom és együtt gondolkodás jellemezte. Minden fölmerült ügy kapcsán mindkettőnk érdeke az volt, hogy Algyő gyarapodjon és fejlődjön. Ez vezetett minket akkor is, amikor Miniszter úr kormányzati, jómagam pedig önkormányzati szinten támogattuk a görög befektető Algyőre települését. Remélem, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben, az algyőiek érdekében továbbra is megmarad és a fönti tények tekintetében erősödik a Miniszter úr és a település vezetője közti bizalom.Algyő Nagyközség polgármestereAz algyői képviselő-testület visszavonja a ai helyi népszavazással kapcsolatos határozatát, és megkéri a jegyzőt, hogy erről értesítse a választási szerveket, a résztvevőket, a polgárokat és a Szegedi Törvényszéket. Ezt a határozati javaslatot szavazta meg 5 igen és 3 tartózkodás mellett ütörtö ön az algyői épviselő-testület, rendkívüli ülésen. A té megtárgyalását Pongrácz Tamás (Fidesz) érte. Miután kedden kiderült, hogy a görög befektető mégsem akarja megépíteni az Algyő mellé tervezett vegyipari üzemet, a beruházás miatt kezdeményezett népszavazás okafogyottá vált . Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta este a fórumán, hogy a épviselő-testület fújja le a népszavazást, ne kelljen fölöslegesen elkölteni majd hárommillió forintot, és ő ígéri, a kormányhivatal nem fog törvényességi észrevételt tenni.A ütörtöki ülést levezető Gubacsi Enikő alpolgármester elmondta, az önkormányzat állásfoglalást ért és kapott Pálffy Ilonától, a Nemzeti Választási Iroda elnö étől, aki azt írta, a népszavazás kitűzésének visszavonását csak bírósági úton lehetett volna érni, -éig. A törvény szerint már nincs lehetőség lefújni a referendumot. Varga Ildikó jegyző is bejelentette, a határozati javaslat nem felel meg a jogszabályoknak. A népszavazásra szánt pénzből az eddigi öltségekre – kiküldté az állampolgári értesítőket, megjöttek az urná , a szavazólapok – már elköltöttek 2 millió forintot.A épviselő több mint fél órán át vitatkoztak a témáról. Pongrácz és a kezdeményezés támogatói úgy érveltek, a népszavazás méltóságának megőrzése érdekében kell így dönteni, még ha jogi lehetőség nincs is, jó szándékkal. A másik oldalon úgy láttá , egy választott testület nem sérthet törvényt, még ha a népszavazás tényleg fölösleges is. Megbeszélté újból, kinek milyen felelőssége volt abban, hogy idáig jutottak. Meggyőzni ezúttal sem sikerült egymást.A döntés révén a választási irodát vezető jegyző felelőssége, hogy leállítja a népszavazási elő észületeket, vagy sem. Az első esetben törvényt sért. Ha a másodikat választja, szembekerül a épviselő-testület határozatával.Varga Ildikó lapunk érdésére elmondta: neki ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda utasítását kell figyelembe vennie: nem állíthatja le az elő észületeket. árnap reggel 6 órakor kezdődik a szavazás. Ha a bizottságok delegált tagjai nem jönnek el, póttagokat kell behívni, az további 250 ezer forint kiadással jár.