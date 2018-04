A tili-toli és a gumicukor is díjat ért: a legjobb előadókat kereste az SZTE Tehetségpont

A tudás koncentrációja a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), öröm látni ezt a épet – nézett örül Gyüdi Sándor a Prezentációs techniká verseny Összegyetemi döntőjén. A Szegedi Nemzeti Színház igazgatója az SZTE Tehetségpont versenyén vezette a zsűrit, amely az universitas 12 karának legjobb előadói özül választotta ki a legjobb nyertest. A győztesek győztese, Arailym Seiitkhanova marketing-trükkökről beszélt, ezüstöt ért Topal Leila Teraszajtó, kerti törpe, molekulaépítészet kezdőknek című prezentációja, míg a harmadik helyezett – és egyben özönségdíjas - Betkó Renáta a gumicukor világába kalauzolta el az Agóra Informatoriumát megtöltő özönséget.A megmérettetés célja az volt, hogy a részvevő hallgató megtanuljá bemutatni kutatásukat vagy éppen munkájukat, hiszen már egyre nagyobb az igény a míves és élvezetes prezentációkra úgy a katedrán, mint az életben – ezt erősítette meg Várkonyi Andrea is. A műsorvezető az SZTE Tehetséggondozó Taná tagja, így nem csak a zsűrizésben mű ödött özre Panek Sándor, lapunk tartalomfejlesztésért felelős vezetője, Szakál Péter, az SZTE oktatási igazgatója, és Tasnádi Dávid, a Toastmasters.hu szegedi klub elnö mellett, hanem ülöndíjakat is átadott. Schingler Regina a lézeres titán bevonatokról, Torma Bence pedig a 15-ös játé és a tili-toli rejtélyéről tartott előadását is elismerté , a Toastmasters jutalmát pedig a gerincferdülésről beszélő Tamási Rebeka kapta.