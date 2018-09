Akár egy hónapot is lehet csúszni a vakcina beadásával: hiánycikk a bárányhimlő elleni védőoltás

A kicsi kötelező oltást kapott. Ha bárányhimlő ellen is be akarják oltatni, arra most várni kell.

Hol lehet bárányhimlő elleni oltást kapni? – tette fel a kérdést egy anyuka néhány napja egy internetes fórumon. Hamar kiderült: sokak problémája ez, hiszen akik most szeretnék beadatni gyermeküknek, azzal szembesülnek, hogy hiánycikk a vakcina.– Hat hete adattam be a kislányomnak az első oltást, annak a beszerzésével nem volt semmi probléma – mesélte Judit. – Amikor viszont most az ismétlő oltást szerettem volna megvenni, nem kaptam sehol.Az édesanyát, aki egyébként szó szerint a város összes patikáját végighívta, úgy tájékoztatták, hogy tartós hiánycikk a vakcina, és leghamarabb októberben lesz. Neki egyébként szerencséje volt: az egyik szentesi patikában még talált oltóanyagot.Azt, hogy mindkét forgalomban lévő, bárányhimlő elleni oltóanyag hiánycikk, megerősítette Gyurisné Török Éva, a szegedi Kígyó Patika vezetője is. – Utoljára augusztus végén kaptunk ezekből a készítményekből – mondta el. Megjegyezte, ő azt a tájékoztatást kapta, hogy jövő héten már szállítanak belőle. – Lehet, hogy egy hétig még akadozik majd az ellátás, de nem lesz már elérhetetlen.Sulyok Rita házi gyermekorvoshoz még nem érkezett jelzés a szülőktől, hogy problémájuk lenne a vakcina beszerzésével. Elmondta azonban, hogy egy hónap csúszás is elfogadható a bárányhimlő elleni oltás beadásánál, akár az elsőről, akár az ismétlőről van szó. – Már az első oltás után 90 százalékos védettség alakul ki, így aki a második előtt fertőződik meg, annál is csupán úgynevezett áttöréses himlő jelentkezhet, ami néhány hólyag megjelenésével jár. A bárányhimlő egyébként alapvetően nem egy veszélyes betegség. Azoknál okozhat súlyosabb problémát, akiknek gyenge az immunrendszerük vagy krónikus betegek. Tehát nem történik akkor sem tragédia, ha az oltóanyag hiánya miatt több hetet csúszik az injekció beadása, vagy ha éppen ez idő alatt kapja el a gyerek a betegséget.Az oltás egyébként jövő évtől bekerül az életkorhoz kötött, ingyenes védőoltások közé: 15 és 18 hónapos korban kapják meg a gyerekek. Szakemberek szerint ez jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy visszaszoruljon az esetenként súlyos szövődményekkel és kórházi kezeléssel járó fertőző betegség terjedése, illetve adott esetben enyhébb legyen a lefolyása. A bárányhimlő leggyakoribb szövődménye a bőr bakteriális felülfertőződése és hegesedése, de előfordulhat akár tüdő-, agyvelő- vagy agyhártyagyulladás is. Az, hogy a bárányhimlő elleni oltást kötelezővé teszik, nem kizárólag a gyermekeket védi, hanem azokat a felnőtteket is, akik életkoruk vagy alapbetegségük miatt nem adathatják be maguknak a vakcinát.