Akár három hét múlva újra tele lehetnek az ólak

Sorra szüntetik meg a megfigyelési körzeteket Csongrád megyében



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) azt a tájékoztatást kaptuk pénteken, hogy Kübekházán, Mórahalmon, Szegeden, Maroslelén, Óföldeákon, Deszken, Balástyán, Sándorfalván, Ferencszálláson, Klárafalván, Újszentivánon, Tiszaszigeten, Kiszombor és Makó korábban korlátozás alatt lévő területén, Domaszéken és Sziksóson is feloldották a megfigyelési körzeteket. Bár a helyiektől úgy tudjuk, Üllésen és Bordányban is leakaszthatják a megfigyelési körzet táblát, de ezek a települések egyelőre nem szerepelnek a Nébihtől kapott hivatalos listában.

Ez már a feloldás? Összetört védőkörzet tábla Üllésen. Fotó: Kuklis István

– Adná az ég, hogy vége legyen már – fogadta az intézkedések feloldásának hírét Nagy János üllési tanyagazda. – Nekünk ugyan csak a háztájink bánta, de nekem munkám sincs, amióta kiürültek az ólak – magyarázta a férfi azt, hogy neki duplán jó, ha befejeződik a madárinfluenza.Pénteken kaptak értesítést az üllési és bordányi polgármesteri hivatalok, hogy leszerelhetik a településjelző tábláiknál kifüggesztett figyelmeztetéseket.Csongrád megyében először délen, majd hamarosan november végén, december elején északon is egyre több helyen mutatták ki az emberre nem veszélyes fertőzést. Ahol az úgynevezett kitöréseket észlelték, ott leölték az állatokat, fertőtlenítettek, és három kilométeres védőkörzetet, valamint tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság a vírushordozó állatok környezetében. Ez utóbbiakban lajstromba vették az állatokat, az állatorvosok tájékoztatták a gazdákat, akik folyamatosan rettegve várták, hogy vajon mikor kezdenek hullani a szárnyasok. Most ennek lesz lassan vége.

Nagy Jánoséknál csak négy állat maradt, egyikük Pajkos, a póni. Fotó: Kuklis István

– Előbb a munkámnak lett vége, aztán az udvarban kapirgálók kapták el a vírust – mondta Nagy János. December elején a közeli nagy baromfitelepen ütötte fel a fejét a vírus. Erre a telepre is szállított alkalmazottként a férfi, de mivel nem volt mit szállítani, fizetést sem kap december eleje óta. – A környéken vagyunk egy páran, akiknek a megélhetést jelentik a baromfitelepek. Ötvenen, hatvanan, csak az ismeretségi körömből – tette hozzá János. Ráadásul Nagyéknak nem sokkal a közeli telepen észlelt fertőzés után a saját százötven szárnyasukat is le kellett ölni. – Pont karácsony előtt jöttek, vettek mintát a baromfikból, aztán el kellett pusztítani mind egy szálig – magyarázta János édesanyja, aki bízik benne, hogy hamarosan a kártérítést is utalják a számlájára. – Most a kisnyugdíjamból élünk. Állatunk is csak négy maradt: egy macska, két kutya és Pajkos, a póni.

Jön az orosz embargó



Oroszország a tervek szerint két héten belül megtiltja a madárinfluenza sújtotta európai országokból a szárnyashús és egyéb szárnyastermékek importját – jelentette be tegnap az orosz szövetségi állategészségügyi és növényvédelmi szolgálat. Az illetékes orosz hatóság eddig a madárinfluenza kapcsán csak egyes európai körzetekből nem engedélyezte a szárnyastermékek behozatalát. A készülő új rendelkezés már országokra vonatkozik. Európában Németországban, Lengyelországban, Hollandiában, Svédországban, Magyarországon és Csehországban jegyeztek fel madárinfluenza-megbetegedést.

– Most tesszük fel az i-re a pontot – a Nagyék tanyájához közeli baromfitelep bejáratának lábmosója mellett beszélgettünk a hatósági állatorvossal. – Most folyik a végfertőtlenítés. – Kovács Tibor állatorvos szerint itt más tennivaló már nincs. Lassan két hónappal ezelőtt leölték itt is az állatokat, fertőtlenítettek, majd a trágyát hermetikusan lefedték, hogy az a saját hőjével kiirtsa a benne lévő vírusokat. – Akár három hét múlva meg is lehetne tölteni ismét az ólakat, de majd látjuk, a végső döntést az országos hatóságok hozzák meg – magyarázta az állatorvos.– Ezen a telepen több mint harmincezer szárnyasunk volt – tette hozzá Kiss Zsolt, aki családja cégének üllési telepvezetője. Kissék nem bocsátottak el egyetlen alkalmazottat sem, most remélik, hogy mihamarabb lehet újra szállítani az üllési telepre.Pénteken adott ki egy közleményt az agrártárca, hogy összesen hárommilliárd forint áll rendelkezésre a kártalanításokra, ebből majd a felét már elutalták. Első körben a teljes anyagi kárt téríti meg az állam, de a Földművelésügy Minisztérium egy jövedelempótló támogatási konstrukciót is előkészít.